«سأبني الاقتصاد من القاعدة إلى القمة، وليس من القمة إلى القاعدة»

جو بايدن، الرئيس الأميركي، يعلن تأييده للعمال والطبقة الوسطى، وليس لرجال الأعمال والأغنياء. جو بايدن، الرئيس الأميركي، يعلن تأييده للعمال والطبقة الوسطى، وليس لرجال الأعمال والأغنياء.