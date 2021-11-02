«سأبني الاقتصاد من القاعدة إلى القمة، وليس من القمة إلى القاعدة»
جو بايدن، الرئيس الأميركي، يعلن تأييده للعمال والطبقة الوسطى، وليس لرجال الأعمال والأغنياء.
«مستعد للتنازل عن 6 مليارات دولار من أسهم شركتي الآن للأمم المتحدة إذا أخبروني كيف سيحلون مشكلة الجوع في العالم»
إيلون ماسك، المليارير الأميركي، يرد على طلب تبرع من برنامج الأغذية العالمي بالأمم المتحدة، ويتحداهم لحل مشكلة الجوع بالعالم.
«أنا محظوظ لأني والدك»
بيل غيتس، المليونير الأميركي، يرد على تهنئة ابنته جينيفر له، بمناسبة حلول عيد ميلاده الـ 66 الأسبوع الجاري.
«اللقاح يجعلني لا أشعر بقوة الإصابة بالفيروس»
جون بون جوفي، المغني الأميركي الشهير، يعلن إصابته بكوفيد-19 رغم حصوله على اللقاح.
«لا تستثمروا أموالكم في عملة مستنسخة من عملة إلكترونية»
إدوارد سنودن، الخبير الإلكتروني الأميركي الهارب، ينصح بعدم الاستثمار في العملة الإلكترونية شيبو إنو، لأنها ليست عملة إلكترونية أصلية بل استنساخ لعملة إلكترونية أخرى.