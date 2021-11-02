خديجة حمودة



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي الموقف المصري الراسخ من قضية سد النهضة، ورؤيتها القائمة على الانخراط بشكل نشط في المفاوضات الرامية للتوصل لاتفاق ملزم قانونا بشأن ملء وتشغيل السد.



جاء ذلك خلال لقاء السيسي امس مع الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية، على هامش أعمال قمة الأمم المتحدة للمناخ، في غلاسكو.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي التقى على هامش القمة مع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر. كما التقى السيسي برئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ونجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني، وعبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية، ومحمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني.