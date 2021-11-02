محمد راتب



أعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أنها قامت باتخاذ الإجراء اللازم ومخالفة أصحاب الحيازات الذين يقومون باستغلالها في أنشطة أخرى، وذلك بروز ظاهرة بيع المنتجات الزراعية والحيوانية والشتلات ومنتجات مستوردة على حدود الحيازات الزراعية بشكل كبير وهو ما يخالف القوانين واللوائح المعمول بها والتي تنظم عملية الزراعة.



جاء ذلك بعد اجتماع المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف بالمزارعين أمس الاثنين بمبنى الهيئة بمنطقة الرابية، وذلك لمناقشة ظاهرة البيع على حدود الحيازات الزراعية ومحاولة إيجاد حلول لهذه المشكلة.



وقد وجدت الهيئة أنه من الضروري الاجتماع مع المزارعين وطرح هذه المسألة ومحاولة الوصول إلى حل يناسب الجميع ويتماشى مع القانون، وقد تم تبادل الآراء وسماع المزارعين، وأبدى الشيخ اليوسف تعاونه مع المزارعين من خلال تقديم حلول بديلة، مؤكدا على ضرورة أن يلتزم الجميع بالقوانين.



من جانب آخر، أبدى المزارعون استعدادهم الكامل لإزالة المخالفات والالتزام بقوانين الهيئة، والعمل وفقا للوائح التي تنظم عملية الزراعة.



وشددت الهيئة على سعيها الدائم لإخضاع كل الأنشطة الزراعية للقانون والعمل المنظم وعدم السماح بأي تجاوزات أو أي مخالفات وأنها س تطبق القانون حيال أي مخالفة.