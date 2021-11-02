استقبل نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري وزير الدولة في وزارة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية نيلز أنين الذي يقوم بزيارة للبلاد والوفد المرافق له، حيث عقدت مشاورات ثنائية تناولت علاقات الصداقة المميزة بين الكويت وألمانيا وسبل تعزيزها في كافة المجالات والانتقال بها الى آفاق جديدة تعكس عمق هذه العلاقات، كما تم بحث تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.



حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير ناصر الهين وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الكويت السفير ستيفان موبس.