أكد الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة التربية د.بدر بجاد أهمية تعزيز المفاهيم الداعية إلى ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان بجميع ربوع الوطن العربي «بما يحقق تطلعات الشعوب والحكومات».



جاء ذلك في كلمة للدكتور بجاد لدى ترؤسه الاجتماع الثاني لفريق من الخبراء الحكوميين المعني بإعداد الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان بمقر جامعة الدول العربية ومشاركة خبراء التربية وحقوق الإنسان بالدول الأعضاء.



ولفت د.بجاد إلى أن ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان «يتوافق مع شريعة الإسلام التي دعمتها بغض النظر عن الاختلاف بين البشر».



وأوضح ان مشروع الخطة العربية للتربية والتثقيف يقوم على التعريف بحقوق الإنسان «ليس لأنها واجب أخلاقي وحسب ولكن لأن المجتمع الذي يحترم حقوق الإنسان يبقى أكثر استقرارا وتحضرا وأمنا».



وأشار إلى أن «رؤساء ممثلي الدول العربية لعبوا دورا لا خلاف عليه في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان عبر الدعوة إلى مواكبة التغيرات التي تطرأ في هذا المجال على الساحتين المحلية والدولية من أجل تحقيق أقصى النتائج الإيجابية المرجوة».



واعتبر د.بجاد ان النتائج الإيجابية لا تتحقق عبر الجانب النظري فقط ولكن أيضا عبر الجانب العملي «بما يعمل على ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان على جميع المستويات والأصعدة»، مبينا ان هذا الأمر تبناه مشروع الخطة بهدف الوصول الى أفضل النتائج.



من جانبها، ذكرت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبوغزالة ان «التربية والتعليم تعتبر أداة فعالة لنشر مفاهيم حقوق الإنسان بين مختلف الأجيال وفق منهجية سلسة ومتجددة وقادرة على مواكبة التطورات ومواجهة التحديات».



واعتبرت أبوغزالة في كلمة مماثلة أن «تهيئة النشء على ثقافة حقوق الإنسان تسهم لا محالة في تعزيزها وتفعيلها في جميع المجالات»، لافتة الى ان مجلس الجامعة اعتمد على مستوى القمة «الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان» كخطة خمسية للفترة 2009 - 2014 و«الخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان» كخطة خمسية للفترة 2011 - 2015.



وذكرت ان الحديث عن حقوق الإنسان «لم يعد يقتصر على الحقوق المدنية والسياسية أو على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بل توسع ليشمل مفاهيم من قبيل التحولات المناخية والأعمال التجارية ومنصات التواصل الاجتماعي».



وأشارت أبوغزالة الى أهمية اجتماع الفريق بهدف وضع الأسس الإجرائية والموضوعية للعمل على مسودة أولى للخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان التي أعدتها المغرب.