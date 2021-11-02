للمرة الثانية بعد عام 2019، واعترافا بالجهود التي بذلتها للتوسع في عملياتها الإنتاجية بالتزامن مع مواصلة التزامها بمسؤولياتها البيئية والاجتماعية، فازت شركة نفط الكويت بجائزتين من «غلوبل بيزنس أوتلوك» لعام 2022.



وجاء الفوز بالجائزتين في فئتي أفضل شركة لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز وأفضل إدارة في الاستجابة للأزمات «مبادرات الاستجابة والتوعية - كوفيد 19»، بما يعكس المكانة الدولية للشركة في مجال المسؤولة الاجتماعية، وتركيزها على البقاء كمصدر موثوق للطاقة في العالم.



ويعتبر هذا الفوز إقرارا من «غلوبل بيزنس أوتلوك» بالجهود التي بذلتها شركة نفط الكويت مؤخرا لإنجاز عدد من مشاريع الاستكشاف والإنتاج الرئيسية، ومن أبرزها مشروع النفط الثقيل الذي يعتبر الأضخم في الشرق الأوسط، وقد نجحت الشركة في تصدير النفط الثقيل لأول مرة بتاريخ الكويت في عام 2020.



فخلال السنة المالية 2020/2021، تغلبت شركة نفط الكويت على العديد من التحديات للحفاظ على أرقام إنتاجها كي تبقى مصدرا موثوقا للطاقة في العالم.



كما ذكرت «غلوبل بيزنس أوتلوك» الدور الريادي الذي قامت به شركة نفط الكويت من خلال تقديم خبرتها الطبية واللوجستية لإقامة العديد من المنشآت الطبية والصحية وإطلاق المبادرات الاجتماعية في إطار جهود البلاد في مكافحة انتشار فيروس «كورونا المستجد» منذ بدايته.



إذ انه وبالإضافة إلى جهود الكادرين الطبي والتمريضي في مستشفى الأحمدي، قامت الشركة بتجهيز عدة مرافق للمساهمة في مكافحة الوباء، ومنها المحاجر الصحية، والمستشفى الميداني في منطقة مشرف، ومراكز التطعيم في عدة مناطق ثم مركز التطعيم للعاملين في القطاع النفطي ومركز تطعيم جسر جابر كأول مركز يقدم خدمة التطعيم في السيارات.



وكانت الشركة فازت بجائزتين من «غلوبل بيزنس أوتلوك» في عام 2019 لفئتي أفضل مبادرة للمخاطر البيئية، وأفضل مصدر للنفط.



و«غلوبل بيزنس أوتلوك» هي نشرة متخصصة في تغطية قطاعات الصناعة الحيوية تصدر في المملكة المتحدة وتهدف إلى توفير المعلومات التفصيلية حول الأحداث والتطورات المهمة في عالم الأعمال، ولاسيما في مجالات الطاقة، والخدمات المصرفية العالمية، والتأمين، والوساطة، والتمويل الإسلامي، وصناديق التحوط، والعلامات التجارية، والضيافة، والعقارات الناشئة والتقنيات الناشئة، وتسعى من خلال جوائزها إلى تقدير ومكافأة التميز في الأعمال التجارية حول العالم.