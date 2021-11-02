أعلنت شركة الترفيه اليابانية "سيغا" أنها وقعت اتفاقا ينص على تحالف استراتيجي مع شركة "مايكروسوفت" المصنعة لأجهزة "اكس بوكس"، لتطوير ألعاب الفيديو على منصة "أزور" للحوسبة السحابية التابعة للمجموعة الأميركية العملاقة.

هذه الشراكة هي جزء من مشروع "سيغا" الطويل المدى بعنوان "سوبر غايم" والرامي لتطوير ألعاب بميزانية كبيرة، على ما قالت الشركة الشهيرة في مجال ألعاب الفيديو.

وقالت "سيغا" في بيان "فيما بات العالم الآن أكثر اتصالاً من أي وقت مضى بعد نشر خدمات الجيل الخامس والخدمات السحابية على نطاق واسع في السنوات الأخيرة، يمكن للمستهلكين الاستمتاع بسهولة أكبر بمحتوى ترفيهي عالي الجودة في أي وقت".

وأشارت الشركة اليابانية إلى أن العمل مع "مايكروسوفت" يرمي إلى "تحسين عمليات التطوير والاستمرار في تقديم تجارب عالية الجودة للاعبين الذين يستخدمون تقنيات أزور السحابية".

ويمكن أن تظهر الألعاب التي طورتها "سيغا" خصيصا لخوادم "أزور" في السنوات المقبلة على "اكس بوكس غايم باس"، وهي خدمة اشتراك شهري تتيح للمستخدمين الوصول إلى مجموعة كبيرة من الألعاب عبر وحدة تحكم "اكس بوكس".