علاء مجيد



أوصت أرقام كابيتال المساهمين بشراء سهم طيران الجزيرة ورفعت السعر المستهدف بنسبة 80% ليصل إلى 1.38 دينار للسهم.



وأرجع التقرير التغيير في التوصية ورفع السعر المستهدف بتلك الزيادة الكبيرة إلى النتائج المالية للشركة في الربع الثالث والتي كانت متوسط التوقعات تشير إلى تكبدها خسائر حيث حققت الشركة صافي أرباح بلغ 11.8 مليون دينار خلال الأشهر الثلاثة مع توقعات باستمرار الأداء الجيد وتسجيل الهوامش الجيدة في ظل تخفيف الحكومة الكويتية للقيود التي فرضتها للحد من تداعيات وانتشار فيروس كورونا من قبل والذي كان قطاع السفر والطيران من أكثر القطاعات التي تضررت نتيجة تلك القيود.



وأشار التقرير إلى ان الارتفاع الكبير الذي شهدته إيرادات الشركة بزيادة تصل إلى 3 أضعاف خلال الربع الثالث مسجلة 31.7 مليون دينار يرجع في الأساس إلى زيادة عدد المسافرين بثلاثة أضعاف ليصلوا إلى 303 آلاف مسافر وزيادة في هامش الربحية بنسبة 49% على أساس ربع سنوي مقارنة بالربع الثاني من نفس العام.



وأشارت الشركة في بيان صحافي تعليقا على إعلان النتائج المالية إلى ارتفاع معدل الحمولة بنسبة 26.7% ليصل إلى 65.6% على الرغم من القيود التي كانت مفروضة على الطاقة الاستيعابية في مطار الكويت الدولي خلال هذه الفترة.



وعن العام المقبل، توقع التقرير استمرار تحقيق الشركة نتائج مالية جيدة خلال العام 2022 متوقعا تسجيلها صافي ربح يبلغ 19.5 مليون دينار بنمو 74% على أساس سنوي وزيادة في العوائد بنسبة تفوق 20%.



وكانت طيران الجزيرة قد أعلنت عن تسجيلها أرباح عن فترة الأشهر التسعة من عام 2021 بالرغم من التحديات التي واجهها القطاع والقدرة الاستيعابية المحدودة التي تم فرضها لمدة خمسة أشهر في مطار الكويت الدولي، حيث نجحت الشركة في تعويض الخسائر السابقة وتحقق صافي أرباح بلغ 70.6 ألف دينار بدعم من زيادة الإيرادات التشغيلية بنسبة 44.2% لتصل إلى 47.3 مليون دينار خلال فترة الأشهر التسعة.