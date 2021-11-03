عاطف رمضان



علمت «الأنباء» أن الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ستفتتح اليوم الثلاثاء جسرا جديدا بطول 1.2 كيلو بطريق الدائري السادس اتجاه المسيلة.



وأضافت المصادر أن الجسر الجديد يخدم القادم من طريق الدائري السادس والمتجه إلى مستشفى الشيخ جابر الأحمد ومنطقة الزهراء (شارع جابر المالك الصباح). كما علمت «الأنباء» أن الهيئة وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ستفتتح نفقا جديدا بطول 750 مترا بمنطقة جنوب السرة عقد رقم هـ ط 256 (فجر الثلاثاء) بطريق إبراهيم بن عبدالله المزين اتجاه منطقة الصديق. وذكرت المصادر ان النفق الجديد يخدم القادم من طريق الملك فهد بن عبدالعزيز ومنطقة بيان ومشرف والمتجه إلى مستشفى الشيخ جابر الأحمد ومنطقة الصديق.