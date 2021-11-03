«التربية»: حصر سريع لجميع المعلمين والمعلمات المطعمين ضد «كوفيد - 19»

عبدالعزيز الفضلي

استقبل وزير التربية د.علي المضف أمس وفد مجلس إدارة جمعية المعلمين الكويتية برئاسة حمد الهولي.



وبينما هنأ د.المضف مجلس إدارة الجمعية بمناسبة الفوز في الانتخابات ونيل ثقة أعضاء الجمعية العمومية، أكد أهمية التعاون المشترك البناء بين الجمعية والوزارة للمساهمة في خدمة أهل الميدان التربوي والارتقاء بمستوى التعليم في الكويت.



وبحث الوزير المضف مع وفد مجلس إدارة جمعية المعلمين الكويتية مجموعة من الملفات التعليمية والتربوية التي تهم أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية وكل العاملين في المدارس والمناطق التعليمية.



من جهة أخرى، دعا وكيل التعليم العام بوزارة التربية أسامة السلطان المناطق التعليمية إلى حصر أعداد المعلمين والمعلمات المطعمين ضد «كوفيد- 19» في أسرع وقت ممكن ورفع التقرير خلال ثلاثة أيام عمل. وقال السلطان في كتابه الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه، انه: بالإشارة إلى كتاب الأمين العام للجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة والمرفق معه نسخة عن خطاب مكتب اليونسكو الإقليمي والخاص برصد خطط تنفيذ التطعيم في دول مجلس التعاون يجب رصد العدد الإجمالي أو النسب المئوية للمعلمين (ذكور/ إناث) الذين تم تطعيمهم ضد «كوفيد- 19» كليا أو جزئيا في المراحل التعليمية المختلفة.