عاطف رمضان



علمت «الأنباء» انه تم الإعلان عن نتائج الاختبارات التحريرية التي أعدتها جامعة الكويت لموظفي وزارة الأشغال، وذلك للوظائف الإشرافية الشاغرة المعلن عنها. وأضافت المصادر ان عدد الوظائف الإشرافية الشاغرة لدى الوزارة هو 61 وظيفة إشرافية تقريبا بين مدير ومراقب ورئيس قسم.



ولفتت المصادر إلى أن لجنة شؤون الموظفين بالوزارة بصدد إجراء مقابلات شخصية مع الذين اجتازوا الاختبارات لفرزهم تمهيدا لاختيار الشواغر.



وأوضحت المصادر أن من الشروط التي وضعتها الوزارة للمتقدم إلى الوظيفة الإشرافية أن يتم اختباره تحريريا بجامعة الكويت، وأن هناك عقدا مبرما بين الوزارة والجامعة في هذا الشأن، وانه إذا اجتاز الموظف مقابلة لجنة شؤون الموظفين يتم ندبه للوظيفة الإشرافية المتقدم لها.



من جهة أخرى، علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن وكيل الأشغال بالتكليف م.وليد الغانم أصدر قرارا إداريا يقضي بتشكيل فريق فني مشترك للنظر في استكمال إجراءات الاستلام النهائي للعقد رقم «هـ ص/ 163» الخاص باستكمال أعمال تجديد شبكة المجاري الصحية المرحلة الثانية عشرة «هدية الرقة».



وجاء في المادة الأولى من القرار تشكيل فريق فني مشترك برئاسة د.خديجة المطيري رئيس مكتب التخطيط والمتابعة بقطاع المشاريع الإنشائية، وعضوية مهندسين من قطاع الصيانة هم: م.عماش الرشيدي، وم.علي الصالح، وم.نواف ميرزا.



وللفريق اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات والاستعانة بمن يراه من ذوي الاختصاص لأداء مهامها.



وحسب المادة الثانية من القرار، يختص الفريق بالكشف على أعمال العقد كاملة وتحديد قائمة بالملاحظات وتحديد فترة زمنية لتنفيذ هذه الملاحظات.



ووفق المادة الثالثة، للفريق الحق في طلب أي من المستندات اللازمة في سبيل تحقيق الغاية المرجوة منه، وله في ذلك طلب أي بيانات او مخاطبات من قطاع الهندسة الصحية او قطاع هندسة الصيانة او أي قطاع آخر ذي صلة بالموضوع، وله أيضا الحق بالاجتماع مع من يراه من ذوي الاختصاص من كل قطاعات الوزارة للاستفسار بشأن الأمور الخاصة بالموضوع.