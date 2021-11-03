«بيتك» نجح في تحقيق نتائج مالية قوية رغم تحديات جائحة كورونا على البيئة التشغيلية بالبلاد

المضي قدماً في الدور الوطني الرائد عبر دعم وتمويل المشاريع الحكومية التنموية والحلول المصرفية

شادي زهران: مؤشرات الأداء للمجموعة تعكس التحسن في الربحية وانخفاض المخصصات

فهد المخيزيم: «بيتك» الكيان الأعلى تصنيفاً في الكويت في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية



قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) بالتكليف عبدالوهاب الرشود، ان «بيتك» حقق 168.1 مليون دينار صافي ربح للمساهمين حتى نهاية الربع الثالث من عام 2021، بزيادة قدرها 66.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



وأضاف الرشود خلال مؤتمر المحللين لنهاية الربع الثالث من عام 2021، ان ربحية السهم بلغت 20.08 فلسا، بزيادة قدرها 66.0% عن نفس الفترة من العام الماضي، وبلغت أرصدة مديني التمويل 11.3 مليار دينار بزيادة 5.6% مقارنة بنهاية عام 2020، وبلغت حسابات المودعين 16.0 مليار دينار بزيادة 4.5% مقارنة بنهاية عام 2020، وبلغ إجمالي الأصول 21.97 مليار دينار، بزيادة قدرها 469 مليون دينار أو 2.2% مقارنة بنهاية عام 2020، وبلغت حقوق المساهمين 1.9 مليار دينار، محافظة على نفس المستوى في نهاية عام 2020.



وقال الرشود ان «بيتك» نجح في تحقيق نتائج مالية قوية خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021، رغم التحديات التي أفرزتها تداعيات جائحة كورونا على البيئة التشغيلية محليا وعالميا، موضحا ان «بيتك» يتمتع بنسب سيولة عالية وقاعدة رأسمالية متينة تدعم نمو الأعمال والالتزام بالمتطلبات الرقابية، بالإضافة إلى مواصلة تحسين جودة الاصول وتطوير سياسات المنح الائتماني ونظم الحوكمة ضمن افضل الممارسات.



ولفت الى دور «بيتك» في الاستدامة عبر «الصكوك الخضراء»، حيث نجح «بيتك» في ترتيب عملية إصدار صكوك الاستدامة لصالح «بيتك تركيا» بقيمة 350 مليون دولار، وهو الإصدار الأول من نوعه لصكوك مستدامة تم إصداره من قبل مؤسسة مالية إسلامية، والأول عالميا لصكوك مستدامة للشريحة الثانية لرأس المال.



وفي سياق متصل، ذكر الرشود ان «بيتك» نجح في عملية اصدار صكوك مضاربة للشريحة الأولى من رأس المال لـ«بيتك» بقيمة 750 مليون دولار، مبينا ان الاصدار تاريخي ويعتبر الأكبر من حيث الحجم على مستوى الكويت، حيث بلغ حجم الطلبات على الاصدار نحو 3 أضعاف الحجم المستهدف، متجاوزا ملياري دولار.



وأكد الرشود المضي قدما في الدور الوطني الرائد عبر دعم وتمويل المشاريع الحكومية التنموية، وتقديم مجموعة واسعة من الحلول المصرفية والتمويلية للشركات والافراد وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث ان المحفظة التمويلية لـ«بيتك» تتميز بتنوعها لتشمل قطاعات حيوية مختلفة، بما فيها الطاقة والماء والكهرباء والبنية التحتية والإنشاءات.



ارتفاع الأرباح



من جانبه، استعرض رئيس المالية للمجموعة شادي زهران، الأداء المالي لمجموعة «بيتك» كما في نهاية التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021، حيث قال إن صافي أرباح المجموعة للمساهمين (بعد الضريبة) للفترة المنتهية 30 سبتمبر 2021 بلغ 168.1 مليون دينار بزيادة وقدرها 66.9 مليون دينار أو 66.1% مقارنة بمبلغ 101.2 مليون دينار عن التسعة اشهر الاولى من عام 2020، وأرجع زهران السبب في ارتفاع الأرباح إلى انخفاض المخصصات التي قابلها انخفاض في ايرادات الاستثمار وصافي ايرادات التمويل.



وأضاف ان صافي إيرادات التمويل شهد انخفاضا بمبلغ 7.5 ملايين دينار أو 1.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث يعود ذلك بشكل رئيسي الى ارتفاع تكلفة التمويل، موضحا أن السبب الرئيسي في زيادة تكلفة التمويل بمقدار (6.5) ملايين او (3)% يعود الى شركتنا التابعة في تركيا «بيتك -تركيا» نتيجة لآثار الزيادة في سعر الخصم من قبل البنك المركزي التركي، وقد بلغ سعر الخصم المعلن من البنك المركزي التركي كما في سبتمبر 2021 نسبة 18% مقارنة بنسبة 10.25% في سبتمبر 2020.



وانخفض صافي الإيرادات التشغيلية إلى 364.3 مليون دينار أي بانخفاض وقدره 37.5 مليون دينار أو بنسبة 9.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. كما أن هذا الانخفاض ناتج بشكل رئيسي من انخفاض إيرادات الاستثمار بمبلغ 34.2 مليون دينار، وقد نتج الانخفاض في إيرادات الاستثمار بمبلغ 34.2 مليون دينار بشكل رئيسي بسبب الخسائر المتكبدة بسبب معاملات المشتقات الإسلامية (وتشمل بشكل رئيسي معاملات مبادلات العملات والسلع) التي تمت من قبل «بيتك تركيا» والتي قابلها جزئيا زيادة في ايرادات استثمار أخرى.



وبالرغم من الانخفاض في صافي ايرادات التمويل إلا ان مساهمة صافي ايرادات التمويل الى الايرادات التشغيلية قد زادت من 72% الى 75% بسبب انخفاض ايرادات الاستثمار، اما في بيتك الكويت فأشار زهران الى ان نسبة التكلفة/ الدخل البالغة 30.65% مازالت اقل من كل من نسبة متوسط البنوك الاسلامية المحلية البالغة 43.2% ونسبة متوسط البنوك التقليدية المحلية البالغة 40.6% (التي تم احتسابها من البيانات المالية السنوية الصادرة للنصف الاول من عام 2021).



وزاد متوسط الأصول المدرة للربح بنسبة 5.4% مقارنة بالسنة المالية 2020 و6.1% لمدة 12 شهرا مقارنة بسبتمبر 2020 حيث نتج ذلك بشكل رئيسي عن النمو في مديني التمويل. (ارتفع متوسط مديني التمويل بمقدار 0.6 مليار دينار مقارنة بعام 2020 وبمقدار 1 مليار دينار مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من 2020).



وفيما يتعلق بالمخصصات وانخفاض القيمة، أوضح زهران انه قد انخفض إجمالي القيمة للمجموعة بمقدار 127.7 مليون دينار أو 52% لتصل إلى 118.2 مليون دينار كويتي للاشهر التسعة الاولى من 2021.



وقد استمرت المجموعة في اتباع الأسلوب الاحترازي بشأن المخصصات.



وبين زهران أن مستوى مخصصات الائتمان الحالي المسجل في دفاتر مجموعة «بيتك» كما في 30 سبتمبر 2021 يتجاوز خسائر الائتمان المتوقعة وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية - 9 (طبقا لمتطلبات بنك الكويت المركزي) بمقدار 314 مليون دينار.



وقال ان إجمالي الاصول البالغ 22 مليار دينار زاد بمبلغ 0.5 مليار دينار او 2.2% للاشهر التسعة الاولى من عام 2021، وزاد مدينو التمويل الى 11.3 مليار دينار اي بزيادة قدرها 5.6%.



ولفت الى تحقيق نمو في مديني التمويل لكل من قطاع الشركات وقطاع الافراد في الكويت في حين أنه يوجد هناك تراجع بسيط في مديني التمويل في تركيا بسبب انخفاض سعر الليرة التركية. وبلغ النمو الكلي في مديني التمويل بعد استبعاد الآثار الناجمة عن انخفاض الليرة التركية نحو 8.3%.



وحافظت الاستثمارات في الصكوك على نفس مستواها المسجل في 2020 وقد بلغت 2.7 مليار دينار.



وأضاف زهران: «بلغت الودائع 16 مليار دينار في الأشهر التسعة الاولى من عام 2021 بزيادة تبلغ 0.7 مليار دينار او 4.5% مقارنة بمستواها في 2020، كما بلغ معدل النمو في الودائع بعد استبعاد آثار انخفاض الليرة التركية 5.9%».



وذكر أن المجموعة تمكنت من المحافظة على مستوى جيد من تركيبة الودائع حيث تظهر المساهمة الجيدة من ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 53% من إجمالي ودائع المجموعة كما في نهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 مقارنة بالزيادة بنسبة 52.4% كما في سبتمبر 2020.



تعافي الاقتصاد



من جانبه، استعرض رئيس الاستراتيجية للمجموعة - م.فهد المخيزيم، البيئة التشغيلية في الكويت مع عرض عام عن «بيتك» واستراتيجيته.



وأضاف المخيزيم خلال مؤتمر المحللين ان برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا في الكويت بدأ في ديسمبر 2020، وفي أواخر سبتمبر تلقى أكثر من 60% من السكان الجرعة الأولى، وأصبح أكثر من 20% من السكان الآن محصنين بالكامل.



وأشار الى انه من المرجح أن تظهر الفوائد الاقتصادية الرئيسية للتغطية العالية للقاحات في الربع الأخير من عام 2021. ووفقا لآخر التوقعات لصندوق النقد الدولي، سيستمر الاقتصاد الكويتي في التعافي بعد تفشي الوباء في عام 2022 بنمو نسبته 4.3%، مدعوما بالظروف الاقتصادية الخارجية وارتفاع في أسعار النفط العالمية.



بالنسبة لأسعار الفائدة، لفت المخيزيم الى ان بنك الكويت المركزي أبقى سعر الفائدة عند 1.5% بعد التخفيض الأخير بمقدار 100 نقطة أساس في 16 مارس 2020.



وأضاف: علاوة على ذلك، يتمتع «بيتك» بجدارة ائتمانية عالية، فقد أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف بيت التمويل الكويتي للمصدر طويل الأجل عند «A+» مع نظرة مستقبلية سلبية نتيجة مراجعة التوقعات على 11 بنكا كويتيا إلى سلبية من مستقرة، وذلك بعد إجراء مماثل بشأن التصنيف السيادي للكويت في فبراير 2021، ومنحت وكالة موديز تصنيف الودائع طويلة الأجل A2 مع نظرة مستقبلية مستقرة.



وقال: بالإضافة إلى ذلك، تم اختيار مجموعة «بيتك» مؤخرا كأفضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم من قبل مجلة جلوبال فاينانس العالمية، وأفضل بنك في الشرق الأوسط والكويت من قبل ذا بانكر، وأفضل بنك محلي في الكويت من قبل AsiaMoney».



جودة وقوة مستويات السيولة



ذكر شادي زهران ان نسبة ودائع العملاء الى إجمالي التمويل بلغت 84.9% مما يعكس جودة مكونات وقوة مستويات السيولة.



وبالنظر الى مؤشرات الأداء للمجموعة، أشار زهران الى انها تعكس التحسن في الربحية باستثناء نسبة التكلفة/ الدخل التي تراجعت كما تم توضيحه سابقا، وذلك وفقا للتالي:



- زاد العائد على متوسط حقوق المساهمين من 6.94% إلى 11.82%.



- زاد العائد على متوسط الأصول من 0.87% إلى 1.31%.



- زادت ربحية السهم من 12.10 فلس إلى 20.08 فلس.



وقال زهران إن نسبة التمويلات غير المنتظمة تحسنت لتصل إلى 1.88% (وفقا لطرق احتساب بنك الكويت المركزي) للأشهر التسعة الاولى من عام 2021 مقارنة بنسبة 2.20% كما في 2020، وبلغت نسبة تغطية المخصصات للمجموعة 289% للأشهر التسعة الاولى من عام 2021 مقارنة بنسبة 223% لعام 2020.



دور رائد في المسؤولية الاجتماعية



أوضح فهد المخيزيم ان «بيتك» يواصل دوره الرائد في مسؤوليته الاجتماعية حيث يركز على التعليم، والأنشطة الصحية والبيئية، والقوى العاملة، ودعم الشباب ورجال الأعمال، بالإضافة إلى التعامل مع المجتمع باعتباره حجر الزاوية في استراتيجية البنك. علاوة على ذلك، وفقا لتصنيفات MSCI ESG، فإن بيت التمويل الكويتي هو الكيان الأعلى تصنيفا في الكويت مقارنة بنظرائه.



وذكر المخيزيم ان «بيتك» يتبنى استراتيجية ابتكارية لحلوله المصرفية، حيث تجاوز عدد المعاملات المصرفية الإلكترونية التي نفذها عملاء «بيتك» عبر (KFHonline) على الموقع الإلكتروني أو عبر تطبيق الموبايل، أكثر من 113 مليون معاملة للأشهر التسعة الأولى من عام 2021، بزيادة قدرها 26% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويؤكد الطلب المتزايد من العملاء على الخدمات الرقمية على أهمية توفير حلول متنوعة تتناسب مع احتياجات العملاء. وقال ان «بيتك» يواصل لعب دور محوري في الاقتصادات المحلية والإقليمية التي يعمل من خلالها.