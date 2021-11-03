أكد رئيس مجلس إدارة شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية الشيخ مبارك عبدالله الصباح، ان بوادر التحسن التدريجي في بيئة أعمال كل استثمارات «القرين» قد بدأت بالظهور، وذلك على الرغم من تباين نتائج مجموعة شركات القرين خلال الفترة المعلنة بالمقارنة بالعام الماضي، والذي جاء بشكل أساسي نتيجة لضغوطات الأزمة الصحية والاقتصادية التي يشهدها العالم.



وأعرب الصباح عن ثقته بأن تنوع هيكل استثمارات الشركة سيقلل من تأثير هذه الأزمة على نتائجها المستقبلية بشكل يساعدها على التصدي لمختلف اضطرابات وأزمات الأسواق العالمية المشهودة، لاسيما بعد إضافة استثمارها الأخير في مجال المعدات الطبية، وهو ما سيساهم في تنويع محفظة شركات القرين بشكل أمثل.



وأكد أن الشركة تعمل على الدوام على انتقاء ودراسة كل الفرص الاستثمارية التي تعزز وتحافظ على اتزان أداء شركات المجموعة وتعظيم صالح المساهمين.



وحول النتائج المالية لشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية، فقد كشف الشيخ مبارك الصباح عن تحقيق صافي ربح بقيمة 3.35 ملايين دينار خلال النصف الأول المنتهي في 30 سبتمبر 2021 من السنة المالية 2021/2022 مقابل 6.58 ملايين دينار خلال ذات الفترة من العام الماضي، وبربحية سهم بلغت 3.27 فلوس مقارنة بـ 6.44 فلوس خلال ذات الفترة من العام الماضي.



وسجل مجمل الأرباح المجمعة مبلغ 31.4 مليون دينار خلال الفترة المعلنة بالمقارنة مع 39.1 مليونا لذات الفترة من العام الماضي نتيجة لانخفاض مبيعات شركاتها التابعة، لكن إجمالي الأصول المجمعة ارتفع إلى 772 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2021 بالمقارنة بـ 759.3 مليون دينار كما في 31 مارس 2021، حيث جاء هذا الارتفاع بشكل أساسي نتيجة الاستحواذ الأخير على شركة التقدم التكنولوجي.



من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة سعدون علي، ان النتائج المحققة تؤكد على قدرة ومتانة هيكل استثمارات شركة القرين المتنوع في مواجهة عوامل وضغوطات تباطؤ وضعف اداء بيئة الاعمال المحلية والعالمية، والتي اثرت سلبا على معظم قطاعات شركات المجموعة، لكنه استدرك قائلا إن أسواق البتروكيماويات قد سجلت انتعاشا قياسيا منذ بداية عام 2021، وعلى الأخص في مادة الايثيلين جلايكول التي تشكل العامل الأكبر من منتجات مجموعة ايكويت للبتروكيماويات.



ولفت إلى نجاح مجموعة ايكويت في تحقيق صافي ربح بقيمة 543 مليون مليون دولار أميركي النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2021 مقابل 124 مليونا لذات الفترة من العام الماضي.



وأضاف علي أن الشركة نجحت خلال نفس الفترة المعلنة بالاستحواذ على حصة بنسبة 29.5% من رأسمال شركة التقدم التكنولوجي بإجمالي مبلغ 22.1 مليون دينار، لافتا إلى أن «التقدم التكنولوجي تعتبر من الشركات الرائدة في مجال توريد وصيانة المعدات الطبية في الكويت».



وفي ختام تصريحه، أكد سعدون علي ان «القرين» تتطلع الى تحسن مستويات الأداء على سائر شركات المجموعة خلال السنة المالية إثر الانفتاح التدريجي لبيئة الأعمال والانفراج المتوقع للأزمة الصحية وبيئة الأعمال، والقيمة المضافة لتنوع محفظة شركات القرين المتزنة.