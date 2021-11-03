التعاون سيدفع المواهب الوطنية إلى المنافسات الأولمبية بعد اعتماد الرياضات الافتراضية

أسواق الشرق الأوسط واحدة من أسرع المناطق نمواً في مجالات الألعاب الإلكترونية



أعلنت مجموعة زين أن علامتها التجارية للرياضات الإلكترونية Zain Esports دخلت في شراكة مع اللجنة الأولمبية الكويتية، وذلك استعدادا لإدارة فعاليات البطولة المفتوحة للجنة الكويتية للألعاب الإلكترونية، التي ستمتد على مدار أربعة أسابيع (نهايات الأسبوع) ابتداء من 12 نوفمبر - 4 ديسمبر 2021.



وأوضحت زين الرائدة في مجالات الابتكارات الرقمية أن هذه الشراكة هي الأولى من نوعها في مجال الرياضات الإلكترونية، إذ ستقام هذه المنافسات في مقر اللجنة الأولمبية الكويتية، حيث تستهدف اكتشاف وإطلاق العنان لإمكانات المواهب المحلية، وتشكيل الفرق الوطنية للرياضات الإلكترونية، الذي ستشارك في الألعاب الأولمبية، وغيرها من المسابقات الدولية الأخرى.



وأكدت زين أن هذه الشراكة تسعى إلى استقطاب المواهب في مجالات الرياضات الإلكترونية، خصوصا أنها ستكون فرصة لاحتضان المسابقات والمنافسات التي يوفرها هذا النوع من الرياضات، مبينة أن هذه الفعاليات تأتي في إطار وعدها بتنظيم فعاليات مدتها عام كامل من بطولات الرياضات الإلكترونية الإقليمية المثيرة عبر الإنترنت، فضلا عن البطولات المحلية المنتظمة ذات الجوائز الجذابة.



وأوضحت زين أن Zain Esports تستمد الإلهام من الروح التنافسية التي تجمع نحو 18 ألفا من اللاعبين المحترفين والهواة الذين شاركوا في البطولات المختلفة التي أقيمت حتى الآن، كما تستمده من الإقبال الهائل من متابعات الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تجاوزت 35 مليون مشاهدة على قنوات مجموعة زين عبر YouTube وTwitch ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى.



وفي خطوة سارة أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أنها ستطلق سلسلة الرياضات الإلكترونية (الافتراضية)، للسماح لمحبي هذه النوعية من الرياضات بالمنافسة على الفوز بميدالية ذهبية في النسخ القادمة للألعاب الأولمبية، إذ ستقدم هذه المنافسات الافتراضية في الأولمبياد الفرصة لجمع الرياضات الافتراضية، واللاعبين الدوليين، والشغوفين بهذه المسابقات، مع الحث على تطوير صور ومنافسات الرياضة البدنية وغير البدنية بما يتماشى مع توصيات الأجندة الدولية للجنة الأولمبية.



وتحدثت تقارير متخصصة في تناول هذا الإعلان من اللجنة الأولمبية الدولية أنه من المتوقع أن يقوم هذا التوجه الجديد بخلق تجربة رقمية أولمبية فريدة تهدف إلى تنمية المشاركة المباشرة مع جماهير جديدة في مجال الرياضة الافتراضية، كما أنها تشجع المشاركة الرياضية وتعزيز القيم الأولمبية، مع التركيز على الشباب.



وكانت اللجنة الأولمبية الدولية فتحت أول سلسلة لها للمنافسات الافتراضية مؤخرا، فيما يبدو أنه احتضان من اللجنة الأولمبية للرياضات الإلكترونية، خصوصا أن المحاكاة الرياضية ستكون جزءا أكبر من أساليب تدريب بعض الرياضيين في المستقبل، وتستند الإصلاحات الأخيرة التي قامت بها اللجنة الدولية إلى ركائز تشمل التحول الرقمي، تطوير الاستدامة، المرونة المالية، ووفقا للجنة الأولمبية الدولية فقد تم تصميمها لتحسين وضع المنظمة والألعاب لتناسب التغييرات العالمية.



وقال الرئيس التنفيذي للاستثمار والخدمات الرقمية في مجموعة زين، مالك حمود: تعتبر أسواق الشرق الأوسط واحدة من أسرع المناطق التي تشهد نموا هائلا في مجالات الألعاب الالكترونية على مستوى العالم، لذا نحن حريصون على إطلاق العنان لإمكانات اللاعبين الطموحين ليدخلوا ساحة المنافسات الدولية.



وأضاف قائلا: تأتي شراكتنا مع اللجنة الأولمبية الكويتية لتؤكد على زخم المبادرات والفعاليات التي تقوم بها Zain Esports في مجالات الرياضة الإلكترونية، إذ تهدف إلى تعزيز نمو بيئة الألعاب الإلكترونية في الكويت وبقية أسواق المنطقة.



وقدمت علامة Zain Esports نفسها كقوة إقليمية في الرياضات الإلكترونية، إذ تدرك أن التفاعل مع اللاعبين والشباب أمر يسهم في إنشاء منظومة بيئية تقلص الاعتماد على خدمات الاتصالات التقليدية، ويفتح آفاقا من الفرص المتزايدة للخدمات الرقمية سريعة النمو والمربحة عبر الإنترنت، وقد باتت الألعاب الالكترونية واحدة من كبرى حالات استخدام خدمات النطاق العريض للأجهزة المتنقلة والمنزلية، وهي مصممة لمساعدة الشركات التابعة لمجموعة زين على الاتصال بمجتمع الألعاب من خلال بنيتها التحتية المتطورة.



وقال عبدالله المعجل رئيس اللجنة الكويتية للألعاب الإلكترونية: هذه الشراكة الجديدة تبرز خطط اللجنة الأولمبية بالاهتمام بالمواهب الوطنية في الرياضات الافتراضية التي تشهد تطورا كبيرا في الآونة الأخيرة، إذ تواصل اللجنة تكييف وتطوير مفهوم الألعاب الإلكترونية والمشاركة فيها.



وأضاف: نشاهد النمو المتزايد للألعاب الإلكترونية على مستوى العالم، لذا سيكون هذا الحدث المرتقب على مدار نهايات أربعة أسابيع مثيرا على مستوى التنافس بين مواهبنا، خصوصا أنه سيقام بالتعاون مع Zain Esports، إحدى المنصات القوية للألعاب الإلكترونية على المستوى الإقليمي.



ووقعت زين مؤخرا مذكرة تفاهم مع «اليونيسف» في مجالات الاستدامة التي تشمل سلامة الأطفال على الإنترنت ونشر التوعية بالمخاطر التي قد تحدث أثناء الاتصال بالشبكة، وقد أثمر هذا التعاون إطلاق كتيب حول سلامة الأطفال على الإنترنت، وهو الكتيب الذي تم تطويره من جانب إدارة الاستدامة وفريق الرياضات الإلكترونية في مجموعة زين بالتعاون مع «اليونيسف»، إذ يتناول مواضيع: التنمر الإلكتروني، وعمليات الاحتيال والتصيد، وسرقة الهويات، وخصوصية البيانات، وغير ذلك الكثير، علما أن الكتيب تمت صياغته بطريقة يسهل على الأطفال من جميع الأعمار فهمها.



وقد تم تكريم Zain Esports مؤخرا بجائزة دولية ضمن نسخة العام 2021 من جوائز مجلة MEA Business ومجلس سامينا في فئة «التعاون والشراكات الابتكارية»، تقديرا لجهودها في تعزيز بيئة الألعاب الالكترونية.