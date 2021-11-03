من منطلق حرصه على تقديم كل سبل الدعم والرعاية لأعضاء فريقه من جميع الفئات، كجزء من نهجه المتبع في وضع موظفيه وموظفاته في مقدمة أولوياته، قام بنك الكويت الدولي (KIB) باختتام حملته السنوية لتعزيز ورفع مستوى الوعي حول مرض سرطان الثدي، والتي جاءت بالتزامن مع فعاليات الشهر العالمي لسرطان الثدي، حيث قام فريق البنك بإعداد وتنظيم برنامج استثنائي ومتكامل للتعريف بالمرض، ونشر ثقافة الوقاية منه للحد من انتشاره بين النساء، مع إبراز كيفية التعامل مع المصابين به ومساندتهم خلال رحلة العلاج والشفاء منه.



هذا، وشمل برنامج البنك التوعوي هذا العام، الذي أقيم تحت شعار «#صورة_تغير_حياتج»، سلسلة من الفعاليات والأنشطة، التي تضمنت عددا من المحاضرات والعروض المرئية وحلقات النقاش، يقدمها نخبة من المتخصصين من القطاع الصحي، شملت شرحا مفصلا حول الجوانب المختلفة المتعلقة بمخاطر الإصابة بمرض سرطان الثدي وتداعياته، إلى جانب وسائل الرعاية التي يمكن تقديمها لمرضى سرطان الثدي وكيفية الاعتناء بهم طوال فترة العلاج. كما تضمنت الحملة فحوصات مجانية لموظفات البنك، وذلك في إطار توصيته بأهمية الكشف المبكر عن المرض من خلال الفحوصات الذاتية والإكلينيكية الدورية.



وفي معرض تعليقه على هذه الحملة، قال المدير التنفيذي لوحدة الاتصال المؤسسي في KIB، نواف ناجيا: «نحن نعي جيدا في KIB كم المخاطر التي يمكنها أن تهدد صحة المرأة في هذا الزمان، لاسيما في ظل الضغوطات والأعباء النفسية المحيطة بها، والملوثات والمواد غير الصحية التي تتعرض لها بشكل يومي، والتي يمكنها إجمالا أن تتسبب في إصابتها بشتى الأمراض، من بينها سرطان الثدي، لذلك، ومن واقع إيماننا بقيمتها الكبيرة والعظيمة في المجتمع، أولينا اهتماما خاصا وجزءا كبيرا من برنامجنا المجتمعي ومبادراته لدعم المرأة وتعزيز سلامتها وصحتها النفسية والبدنية».



وفي ختام تصريحه، أكد ناجيا على التزام البنك بدعم جميع موظفيه من جميع الفئات، من أصغرهم لأعلاهم منصبا، وسعيه الدائم للحفاظ على أمنهم وسلامتهم على المستوى الشخصي والعملي والنفسي والجسدي، معتبرا إياهم جزءا من عائلته كـ «بنك للحياة»، وموقنا بأنهم العنصر الأساسي الذي تقوم عليه مؤسسته بأكملها والتي تعتمد كل الاعتماد في تحقيق إنجازاتها ونجاحاتها عليه.