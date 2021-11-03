حصلت نماء الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي على الجائزة الدولية في مجال أخلاقيات الأعمال، وذلك أمس الأول في مقر نماء الخيرية بمنطقة صباح السالم، بحضور البروفيسور د.يوسف عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، والشيخة سهيلة الصباح، السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية، ود.شهاب العثمان، مدير عام معهد الإنجاز المتفوق للتدريب والاستشارات ممثل الشبكة الإقليمية في الكويت.



وفي هذا الصدد، أثنى د.يوسف عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، على جهود نماء الخيرية في مجال المسؤولية المجتمعية التي تعد من الجمعيات الخيرية التي لها رؤية وخطة واضحة في هذا المجال.



وقال عبدالغفار إن الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية مؤسسة دولية غير هادفة للربح تم تأسيسها في عام 2007، ومسجلة في العديد من المنظمات الدولية، ولها شراكات ومكاتب في العديد من الدول العربية وفي خارجها، وتسعى من خلال هذا المشروع العلمي إلى ترسيخ ثقافة ممارسات المسؤولية المجتمعية والترويج لهذه الممارسات عبر مرجعية علمية مؤطرة.



من جهتها، أثنت الشيخة سهيلة الصباح، السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية، على جهود نماء الخيرية الإنسانية داخل وخارج الكويت، مشيدة بالطاقات الشبابية التي تقود سفينة نماء الخيرية التي تتمتع برؤية تنموية رائدة.



من جانبه، قال د.شهاب العثمان، مدير عام معهد الإنجاز المتفوق للتدريب والاستشارات، ممثل الشبكة الإقليمية في الكويت: إنه تم اختيار نماء الخيرية للتكريم بهذه الجائزة بعد رصد ممارساتها في القطاع الخيري وتميزها في مجال تطبيقات أخلاقيات الأعمال في بيئتها في مشروعاتها وخدمتها للمستفيدين والمتبرعين، متمنيا أن يكون هذا التكريم حافزا لنماء الخيرية باستمرار العطاء والتميز في شتى المجالات.



من جانبه، قال الرئيس الظتنفيذي لنماء الخيرية سعد مرزوق العتيبي: إن المسؤولية المجتمعية تعد ضرورة إنسانية ملحة، وواجبا أخلاقيا ومبدأ وطنيا أصيلا، ولم تعد المسؤولية المجتمعية في هذا العصر الذي نعيشه خيارا للأفراد والمؤسسات المختلفة، ولكنها أصبحت أمرا حتميا للبقاء والاستمرار.