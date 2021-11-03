عبدالكريم أحمد



أيدت محكمة الجنح المستأنفة حكم أول درجة القاضي ببراءة مواطن من الإساءة إلى ضابط في وزارة الداخلية والمساس بكرامته وإساءة استعمال الهاتف. وكان الضابط قد تقدم بشكوى ضد المواطن اعتراضا على قيامه بنشر منشور بحسابه في «انستغرام» يتضمن انتقادا لأداء أعمال وظيفته. مبينا أن المنشور تضمن إساءة له.

ومثل المواطن أمام جهات التحقيق وأنكر الاتهامات المسندة إليه، مبينا أنه انتقد أداء الضابط الذي كان يعطل مصالح المراجعين دون مساس بشخصه أو كرامته. وأكد المحامي عبدالرحمن المقدم للمحكمة أن موكله استخدم حقه الدستوري والقانوني بالنقد المباح بهدف الصالح العام دون أن يتعرض لاسم أو سمعة الشاكي.