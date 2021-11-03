استقبل وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي أمس بمكتبه بمقر وزارة الداخلية سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مطر النيادي، وسفير فوق العادة ومفوض للجمهورية القيرغيزية عظمات قار أغولوف، وزينة بدر سلطان بن عيسى الناشطة والباحثة في مجال الاحتضان (وأم حاضنة)، ومسلم السبيعي وكيل مساعد للرعاية الاجتماعية، وأعضاء إدارة الحضانة العائلية، بحضور العقيد فواز الرومي مساعد مدير عام الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، وأحمد عبدالله الصراف رئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة الكويتية -الإنسانية وأعضاء الجمعية، كلا على حدة. ورحب العلي بسفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتم بحث عدد من الموضوعات التي تعزز التعاون والتنسيق الأمني بين الكويت والإمارات الشقيقة في مجالات تبادل المعلومات والخبرات، والتدريبات الأمنية المشتركة بين البلدين.

من جانبه، أشاد السفير الإماراتي مطر النيادي بما تم بحثه من موضوعات مشتركة، مثمنا ما تقدمه دولة الكويت من جهود حثيثة في تأمين الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما استقبل وزير الداخلية السفير فوق العادة ومفوض للجمهورية القيرغيزية عظمات قار اغولوف، ورحب العلي بضيفه، وتم استعراض أوجه التعاون الأمني بين البلدين الصديقين، وأشاد بالتعاون المثمر والبناء بين الكويت والجمهورية القيرغيزية.

وثمن السفير القيرغيزي ما تم بحثه من موضوعات، مؤكدا على تطلع بلاده إلى مزيد من التنسيق والتعاون الأمني بين البلدين الصديقين.

واستقبل الشيخ ثامر العلي الناشطة والباحثة في مجال الاحتضان (وأم حاضنة) زينة بدر سلطان بن عيسى، وثمن الجهود الإنسانية للناشطات في مجال المجتمع والأسرة، مشيرا إلى أن هذا العمل يؤكد على دور ومكانة الكويت الإنساني، مؤكدا استعداد وزارة الداخلية تقديم الدعم لمثل هذه الأعمال الإنسانية النبيلة. وتقدمت الناشطة والباحثة زينة بدر سلطان بن عيسى بكل معاني الشكر والتقدير لوزير الداخلية ومبادرته التي تؤكد على الوجه الحضاري والإنساني للمؤسسة الأمنية.

كما استقبل وزير الداخلية أعضاء إدارة الحضانة العائلية بحضور مساعد مدير عام الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر العقيد فواز الرومي، حيث تم استعراض أنشطة الحضانة العائلية والتي تعتبر إحدى الصور الاجتماعية المشرفة للكويت.

وأكد الشيخ ثامر العلي استعداد وزارة الداخلية تقديم الدعم وتوفير كل الجهود والامكانات والتسهيلات لاستمرار نجاح هذه الانشطة الاجتماعية الرائدة في دولة الكويت. من جانبهم، تقدم اعضاء ادارة الحضانة العائلية بالشكر والامتنان لوزير الداخلية على الدعم الدائم والمستمر لأنشطة الحضانة. واستقبل وزير الداخلية رئيس وأعضاء جمعية الصداقة الكويتية الإنسانية، ورحب بضيوفه، واستمع الى اهداف الجمعية وما تقدمه من مساعدات انسانية، واستعرض مع وفد الجمعية مجالات التعاون، مؤكدا ان المؤسسة الأمنية تعمل مع مؤسسات الدولة وقطاعاتها الاهلية بما يسهم في تقديم كل ما من شأنه التسهيل وتذليل العقبات امامهم. من جانبهم، أعرب رئيس وأعضاء مجلس ادارة جمعية الصداقة الكويتية الانسانية عن شكرهم لوزير الداخلية لما لقوه من ترحيب وتفهم لما تم عرضه، مؤكدين على تقديرهم العميق لرجال الامن على جهودهم في ارساء دعائم الامن في المجتمع.

من جانب آخر، التقى وزير الداخلية بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف مع قيادات اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الامنية: اللواء ناصر بورسلي مدير عام الاكاديمية والعميد محمد الرومي مساعد مدير عام الاكاديمية للشؤون الادارية لمعهد الشرطة النسائية، والعميد علي الوهيب مساعد مدير عام الاكاديمية للشؤون الاكاديمية، والعميد احمد الفرحان مساعد مدير عام الاكاديمية لشؤون الخدمات.

وفي بداية اللقاء، رحب الوزير بقيادات الاكاديمية، مشيدا بالدور الكبير الذي يقوم به القائمون على الأكاديمية في تسخير كل الامكانيات لصقل ورفع قدرات الطلبة الدارسين بأحدث العلوم لإعداد رجل الامن المناسب مسلحا بأحدث الاساليب العلمية والعملية.

وتم خلال اللقاء، متابعة آلية تطوير وتحديث العمل داخل الاكاديمية والمناهج التعليمية، بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية الحديثة، ليكونوا رجالا مؤهلين بكفاءة.