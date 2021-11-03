أكد سفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد، أن الأمير تركي الفيصل يمثل موسوعة ثرية بالتاريخ الحديث من خلال ما عاصره من أحداث خلال فترة عمله.



واشاد السفير الشيخ علي الخالد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب زيارته للأمير تركي الفيصل بما يحمله من فكر مستنير ونظرة عميقة للأحداث صقلتها تجارب السنين والعمل في مراكز صنع القرار التي أدى فيها عمله بنجاح مشهود له من الجميع.



وبين السفير الخالد ان الأمير تركي اكد من جهته على مكانة دولة الكويت لديه ومحبته لها ولأهلها، مشيرا الى ان للكويت مكانة خاصة لديه وانه سيزورها في القادم من الايام.



من جهته، أهدى الأمير تركي السفير الشيخ علي الخالد نسخة من كتابه (الملف الافغاني) الذي يقدم من خلاله شهادة متكاملة عن الفترة الزمنية الأكثر أهمية وحساسية في التاريخ الأفغاني الحديث وعلاقة المملكة بالملف الأفغاني من واقع رحلة عمله التي تمتد لأكثر من 20 عاما في هذا الملف.