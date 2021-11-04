أقامت الهيئة العامة للقوى العاملة بالتعاون مع بنك برقان يوما وظيفيا لتوظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وقد حضر 100 باحث عن عمل للمقابلات الشخصية وتمت مقابلة 88 شخصا.



وذكر نائب المدير العام لشؤون القوى العاملة عبدالله المطوطح، أن الفرص المعروضة للعمالة الوطنية هي لحملة مؤهل الدبلوم والجامعي وذوي الخبرة، وذلك استمرارا لنهج الهيئة في توجيه العمالة الوطنية للعمل بالقطاع الخاص والمساعدة على توفير فرص وظيفية تتوافق مع طموحاتهم ومؤهلاتهم للباحثين عن عمل، إذ تطمح الهيئة للاستمرار بهذا النهج المشرف لاستيعاب أغلب العمالة الوطنية في القطاع الخاص.



من جانب آخر، قام بنك برقان بتقديم الشرح الوافي عن البنك والرد على استفسارات المتقدمين للعمل، وقدم شكره للهيئة على التعاون الذي ساهم بتوفير كوادر وطنية من الخريجين للعمل في القطاع المصرفي بشكل عام وبنك برقان بشكل خاص.