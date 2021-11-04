أعلنت شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية عن نتائجها المالية للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2021، حيث سجلت الشركة تحسنا قويا في أدائها المالي والتشغيلي خلال 2021، محققة صافي أرباح بلغ 2.4 مليون دينار كويتي في التسعة أشهر من عام 2021 مقارنة بصافي خسارة بلغت 16.5 مليون دينار كويتي في التسعة أشهر من عام 2020.



وتدل النتائج على أداء محفظة أصول الشركة، حيث سجلت الأرباح التشغيلية نموا ملحوظا تم تحقيقه عبر معظم القطاعات بما في ذلك الصناعات الدوائية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والطاقة والتشييد والمقاولات، والعقار وذلك في التسعة أشهر من عام 2021 مقارنة بالتسعة أشهر من عام 2020. وكان الأداء لمحفظة الأصول مدعوما من خلال عملية ترشيد فعالة للتكاليف عبر مختلف القطاعات بالإضافة إلى التحول الناجح في محفظة الاستثمارات.



وارتفع مجمل الربح من الشركات التابعة بنسبة 11.3% على أساس سنوي في التسعة أشهر من عام 2021، ليصل إلى 21.3 مليون دينار، مقارنة بـ 19.1 مليون دينار في التسعة أشهر من عام 2020.



كما ارتفع ربح العمليات التشغيلية إلى 23.7 مليون دينار في التسعة أشهر من عام 2021، ليسجل نموا قويا من 2.6 مليون دينار في التسعة أشهر من عام 2020.



ايضا، بلغت الأرباح قبل خصم مصاريف التمويل والإهلاك والضرائب 7.1 ملايين دينار في التسعة أشهر من عام 2021، مقارنة بخسائر بلغت 15.6 مليون دينار في التسعة أشهر من عام 2020.



وارتفع إجمالي مصاريف التشغيل بشكل هامشي بنسبة 2% على أساس سنوي إلى 19.6 مليون دينار كويتي في التسعة أشهر من عام 2021، ويرجع ذلك إلى ارتفاع مصاريف التسويق في قطاع الصناعات الدوائية.



وارتفع صافي الربح العائد للشركة الأم إلى 2.4 مليون دينار في التسعة أشهر من عام 2021، مقارنة بخسائر قدرها 16.5 مليون دينار في التسعة أشهر من عام 2020.



كما بلغ إجمالي الأصول 288 مليون دينار في سبتمبر 2021، مقارنة بـ 368 مليون دينار في سبتمبر 2020. الانخفاض في قيمة الأصول يعود بشكل رئيسي إلى بيع شركة الدار للهندسة والإنشاءات HOTECC.



من جانب آخر، بلغ إجمالي حقوق الملكية 209 ملايين دينار في سبتمبر 2021، مقارنة بـ 230 مليون دينار في سبتمبر 2020، وانخفض إجمالي الدين بالنسبة لحقوق الملكية إلى 0.22 مرة في سبتمبر 2021، عن 0.29 مرة في سبتمبر 2020.



أما صافي قيمة أصول المحفظة فانخفض بنسبة 4% حيث بلغ 239 مليون دينار في التسعة أشهر من عام 2021، مقارنة بـ 249 مليون دينار في التسعة أشهر من عام 2020. ويعزى الانخفاض على الأساس السنوي إلى تسوية المطلوبات ومخصصات قطاع العقارات وانخفاض قيمة الاستثمارات الأخرى.



وحقق قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات نموا في الأرباح من الأنشطة التشغيلية بنسبة 18% على أساس سنوي في التسعة أشهر من عام 2021.



وعادت الخدمات المالية (العقارات) إلى الأرباح في التسعة أشهر من عام 2021 بعد خسائر في إعادة التقييم في التسعة أشهر من عام 2020.



كما ساهم قطاع الطاقة والتشييد والمقاولات في أرباح بلغت 2.4 مليون دينار من بيع شركة الدار للهندسة والإنشاءات (HOTECC) في الربع الأول من عام 2021 بمبلغ 15.8 مليون دينار.