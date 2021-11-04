القليل من الكلام والكثير من إمكانيات القيادة، هو الشعار الذي يصف حقا سيارة MDX 2022 الجديدة كليا من ACURA الملا، إحدى شركات مجموعة الملا والوكيل الحصري في الكويت لسيارات ACURA، أول سيارة يابانية فاخرة في العالم، والتي تأتي بكامل مواصفات الفخامة الرياضية الشبابية، لتمنح عشاقها فرصة اقتناء مواصفات قل نظيرها بين السيارات الفاخرة.



MDX 2022 الجديدة كليا هي السيارة التي تجمع بين الرحابة والأداء الرياضي الشبابي بأسلوب فاخر، فهي سيارة رياضية مزودة بـ 3 صفوف للركاب (Three-row SUV) يمكنها أن تتسع لأفراد الأسرة بأكملها دون أن يؤثر ذلك على متعة القيادة.



وتمنحك MDX 2022 الجديدة كليا أنماط قيادة متعددة، وهي مزودة بنظام توجيه عزم الدوران لنظام المساعدة الذكية للمكابح للتحكم بالقيادة (Agile Handling Assist) مع قدر هائل من الفولاذ المقاوم للصدأ الخفيف الوزن والقوي جدا لتحقيق مستويات أعلى من المتانة والصلابة إلى جانب النظام الديناميكي المتكامل (Integrated Dynamics System) الذي يزود السيارة بوضع القيادة الخامس المميز، الذي يسمح للسائق بتخصيص تجربة القيادة بما يناسب احتياجاته وذلك بلمسة زر.



وفي مقصورة القيادة، ستستقبلك شاشة عرض مركزية HD قياس 12.250 إنشا عريضة وتدعم نظامي Apple CarPlay وAndroid Auto ويتم التحكم بها من خلال واجهة تعمل باللمس ومن الجدير بالذكر أن عداد السرعة أصبح رقمي قياس 12.3 إنشا جديد كليا.



ويعتبر التصميم الداخلي أحد أفضل التصميمات الداخلية التي صممتها شركة Acura حتى اليوم، فهو تصميم فاخر وعصري مطعم بلمسات فنية خلابة مثل الألمنيوم المصقول والحلى الخشبية الطبيعية المفتوحة المسام. ما عليك سوى أن تضغط بقدمك على دواسة البنزين وبعدها أسند ظهرك إلى الخلف على المقاعد الرياضية الفاخرة المغطاة بجلد ميلانو العصري الفائق ذي الألوان والنقوش المتباينة الرائعة.



أيضا، تم منحك مساحة إضافية للأقدام في صفوف المقاعد الثلاثة، كما تمت إضافة ميزة إغلاق صف المقاعد الثاني للحصول على مساحة إضافية، وتوفير ميزة الدخول إلى صف المقاعد الثالث مباشرة دون طي أي من المقاعد.



أما تقنية AcuraWatch فهي مصممة خصوصا لتساعدك على القيادة بأمان من خلال إصدار تنبيهات أثناء الازدحام المروري وخلال قيادتك بشكل عام، وإلى جانب ذلك تتوافر خدمة شحن لاسلكية لهواتف Android وApple، لتبقى على اتصال مهما طالت رحلتك.



إلى جانب ذلك، تم تزويد المقاعد بدعامات جانبية تعمل بالطاقة إلى جانب مساند الرأس القابلة للتعديل بـ 4 مستويات، ومسند للقدمين يعمل بالطاقة كذلك. ولتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والأداء، تم تزويد المقصورة بلمبات إضاءة محيطة من نوع (Iconic Drive) وفتحة سقف بانورامية مما يمنح المقصورة مظهرا شبابيا فريدا.



ميكانيكيا، تزود MDX بمحرك سداسي الأسطوانات (i-VTEC V6) يعمل بنظام الحقن المباشر سعة 3.5 ليترات مصنوع من سبائك الألمنيوم بقوة 286 حصانا، يتصل بناقل حركة بـ 10 سرعات، وتأتي السيارة مزودة بأحدث نسخة من نظام الجر والمعالجة الذي يعمل بنظام الدفع الرباعي (SH-AWD)، وهو نظام توجيه عزم الدوران الذي تم تطويره ليناسب حلبات السباق. ولتحقيق المزيد من الثبات أثناء عمليات تغيير الحارات، يحول نظام التحكم الفائق للقيادة في جميع العجلات الطاقة إلى العجلة الداخلية الخلفية. وعند التسارع وأثناء القيادة في المنعطفات، يمكن توزيع ما يصل إلى 70% من قوة عزم الدوران على العجلات الخلفية.



شاركونا حفل إطلاق الموديل الجديد لسيارة MDX2022 اليوم الخميس الموافق 4 نوفمبر 2021 في تمام الساعة 5 مساء بمجمع الأفنيوز - أمام مدخل برستيج لتكتشفوا روعة التصميم وحجز موعد لتجربة هذه السيارة الرائعة.