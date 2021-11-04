أعلنت شركة رابطة الكويت والخليج للنقل بقيام إحدى شركاتها التابعة بتوقيع عقد المورد الرئيسي مع وكالة الدفاع اللوجستية الأميركية بقيمة 208 ملايين دينار بما يعادل 689.53 مليون دولار.



وقالت «الرابطة» في بيان للبورصة إن شركة كي جي إل للخدمات الغذائية والخدمات المساندة التابعة والمملوكة لها بنسبة 99%، قد قامت بتوقيع العقد المذكور أعلاه، لتوفير المواد الغذائية والخدمات المساندة للجيش الأميركي داخل (الكويت - العراق - الأردن - سورية).



وأوضحت أن مدة العقد 24 شهرا قابلة للزيادة حتى 60 شهرا.



وأفادت «الرابطة» بأن الإيرادات المتولدة من هذا العقد سوف تنعكس على البيانات المالية للشركة التابعة في حدود عائد متوقع قدره 5%.



من جهة أخرى، أعلنت شركة رابطة الكويت والخليج للنقل عن صدور حكم أول درجة لصالح شركتها الزميلة «كي جي إل الدولية للموانئ والتخزين والنقل»، في دعوى تصفية حساب مرفوعة ضد مؤسسة الموانئ الكويتية.



وقالت «الرابطة» في بيان للبورصة إن القضية تتعلق بتصفية حساب بشأن عقد المناقصة رقم (34 - 2008) تصنيع وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة الرافعات الجسرية بميناء الشويخ.



وأوضحت الشركة ان حكم محكمة أول درجة ألزم المدعى عليه الأول بصفته بأن يؤدي للشركة الزميلة مبلغا قدره 3.38 ملايين دينار تقريبا، ورد خطاب الضمان رقم (1484/10/31/231) وخطاب الضمان رقم (1532/10/31/231) إلى الشركة المدعية.



وأفادت «الرابطة» بأن الحكم السابق يتعذر قياس أثره المالي على الشركة في الوقت الراهن، حيث إن حكم أول درجة غير نهائي وقابل للطعن عليه أمام محكمة الاستئناف.