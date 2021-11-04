وافدو الـ 60 عددهم 50 ألفاً ستستفيد منهم شركات التأمين والمستشفيات الخاصة

طارق عرابي



أفادت مصادر مقربة من اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الذي من المقرر بأن يعقد صباح اليوم برئاسة وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة «القوى العاملة» د.عبدالله السلمان، لإعادة النظر في قرار منع تجديد إذن العمل لمن تجاوز 60 عاما من المقيمين الحاصلين على الشهادات الثانوية وما دونها.

وأفادت بأن محاور الاجتماع لن تخرج عن فكرة «التأمين الصحي الخاص» كشرط اساسي لحصول هذه الفئة على موافقة لتجديد أذونات العمل، وبالتالي الحصول على الاقامة، لكن المصادر استبعدت أن يتم تحديد قيمة معينة للتأمين والتي كانت تدور حول قيمة 1000 أو 2000 دينار بالسنة.



وألمحت المصادر لـ «الأنباء» إلى أن الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع خلصت إلى ضرورة فرض «تأمين صحي خاص» على هذه الفئة التي يفوق عددها الـ 50 ألف مقيم، ما سيحقق ثلاثة اهداف اقتصادية للكويت، الاول هو تخفيف الضغط عن كاهل القطاع الصحي الحكومي وميزانية وزارة الصحة، والثاني هو تعزيز دور قطاع التأمين من خلال دخول أكثر من 50 ألف عميل جديد، والثالث هو ضخ أموال ضخمة في مستشفيات القطاع الخاص الكويتي.

وأشارت إلى أن نظام التأمين الصحي الخاص، ليس بدعة كويتية، فهذا النظام متبع لدى كل دول العالم، مضيفة انه لا يتوقع أن يتم تحديد قيمة معينة للتأمين الصحي الخاص لهذه الفئة خلال اجتماع مجلس إدارة «القوى العاملة»، حيث ستتم مناقشة فكرة ترك هذا الامر لشركات التأمين التي يمكن أن تتنافس فيما بينها لاستقطاب هذه الشريحة من خلال تقديم «عروض خاصة» تتناسب مع حالة وحاجة كل وافد.

وزادت المصادر بقولها إن الفكرة تقوم على إتاحة الفرصة أمام الشركات لتقديم «تأمين خاص» يتناسب مع حالة كل وافد بحيث تغطي بوليصة التأمين الامراض التي يعاني منها الوافد، وبالتالي فإن قيمة هذه البوليصة ستختلف من شخص لآخر حسب عمره وحالته الصحية وحاجته من التأمين الصحي.