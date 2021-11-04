محمد راتب



أكد رئيس مجلس إدارة جمعية قرطبة التعاونية ناصر البصري لـ «الأنباء»، أن تكريم أعضاء مجالس إدارات الجمعية بمناسبة مرور 30 عاما على التأسيس يعتبر جزءا من رد الجميل لكوكبة من التعاونيين الذين قدموا الكثير لتحقيق نتائج مميزة وتوفير خدمات جيدة خلال الأعوام الماضية.



جاء ذلك خلال حضوره حفل التكريم الذي أقيم في صالة أفراح الشيخ سالم العلي بمنطقة قرطبة أول من أمس بحضور وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز الشعيب ووكيل التعاون سالم الرشيدي وأعضاء مجالس إدارات جمعية قرطبة الحاليين والسابقين.



وبين البصري أن هذا اللقاء تاريخي لأنه جمع بين خبرات متراكمة سعت جميعها إلى هدف واحد، وهو مصلحة أبناء المنطقة وتطوير الجانب الخدمي والتسويقي والاجتماعي، ونحن في مجلس الإدارة نشكر جميع من ساهم في إدارة جمعية قرطبة التعاونية ونعاهدكم على الاستمرار بنهج التطوير وتقديم الخدمات وتلبية احتياجات وتطلعات رواد الجمعية وأبناء المنطقة، فقد استطاعت جمعية قرطبة التعاونية خلال الأعوام الـ 30 الماضية أن تنجز الكثير لصالح المنطقة وتنال رضا المساهمين وذلك بإخلاصكم وجهودكم المشكورة.



وتقدم بالشكر لوكيل وزارة الشؤون ووكيل التعاون ولأعضاء مجالس إدارات جمعية قرطبة التعاونية الحاليين والسابقين على الحضور، وتم تكريم أعضاء مجالس الإدارات إلى جانب تكريم كل من مدير ثانوية جاسم الخرافي بنين جاسم الطراروة ومدير مدرسة البيروني المتوسطة بنين صباح الطيار بمناسبة تقاعدهما نهاية 2021.