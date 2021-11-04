أعلن مسؤولون في معبر باب الهوى الحدودي بين سورية وتركيا، أن السلطات التركية أعادت تفعيل نظام العلاج المجاني في مستشفياتها للسوريين القادمين من شمالي سورية.



وقال مدير المكتب الطبي في باب الهوى، د.بشير الإسماعيل، في مقطع مصور على معرفات المعبر، إن إدارة المعبر عقدت عدة اجتماعات مع الجانب التركي بخصوص الإشكال الحاصل حول إيقاف إصدار «الكمالك» للمرضى المحولين من مناطق سيطرة المعارضة إلى المشافي التركية لتتوج بالاتفاق على آلية جديدة لدخول المرضى.



وأضاف الإسماعيل ان «إدارة الهجرة اعتمدت وثيقة جديدة لعلاج المرضى المحولين من المناطق المحررة إلى المشافي التركية، وستقدم الآلية الجديدة العلاج المجاني بشكل كامل لأصحاب هذه الوثيقة ضمن المشافي التركية».



وأكد الإسماعيل تفعيل العلاج المجاني خلال وقت قصير جدا بعد انتهاء وزارة الصحة التركية من تحديث النظام الصحي بالمشافي التركية لتتمكن من استقبال أصحاب هذه الوثيقة وبناء عليه أعاد مكتب التنسيق الطبي نظام التحويل المعمول به قبل 16 أغسطس الماضي وسيجري دخول المرض ابتداء من اليوم.



وتجدر الإشارة إلى أن الكثير من الحالات المرضية لا يتوافر لها العلاج في مشافي الشمال السوري، مما يستدعي نقل هذه الحالات المرضية إلى الأراضي التركية لتلقي العلاج بشكل مجاني قبل ان يوقف الجانب التركي في معبر جلفاغوزو والمقابل لمعبر باب الهوى في إدلب منتصف اغسطس الماضي منح وصل «وثيقة الحماية المؤقتة» (كملك) للمرضى السوريين الداخلين إلى تركيا للعلاج.