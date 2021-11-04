استهدفت ضربة إسرائيلية للمرة الثانية في أربعة أيام منطقة في ريف دمشق تضم مخازن أسلحة وذخائر لميليشيات موالية لإيران أمس، على ما أفاد ناشطون والمرصد السوري لحقوق الإنسان.



وأكدت وكالة الأنباء السورية (سانا) الهجوم الذي اقتصرت أضراره على الماديات.



وقال مصدر عسكري أوردت كلامه الوكالة الرسمية السورية «نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال فلسطين المحتلة مستهدفا إحدى النقاط في ريف دمشق بمنطقة زاكية، مما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية».



بدوره، أوضح المرصد: «تتواجد في المنطقة مستودعات للسلاح والذخائر تابعة للميليشيات الموالية لإيران ومقرات للفرقة الرابعة ومواقع للميليشيات»، دون أن يورد معلومات عن خسائر بشرية.



وأكد المرصد أنه في منتصف الطريق بين دمشق والجولان المحتل ضمن منطقة زاكية، توجد «هنغارات» تابعة لـ«الفرقة الرابعة وحزب الله» جرى استهدافها من قبل إسرائيل، الانفجارات التي جرت لا توحي بأنه توجد أسلحة مخزنة داخل هذه الهنغارات، إلا إذا كان الهدف الإسرائيلي أمنيا، وقد يكون بداخلها معدات غير متفجرة من قطع لطائرات مسيرة.



والسبت، قتل خمسة مقاتلين موالين لإيران في صواريخ إسرائيلية استهدفت ريف دمشق في قصف نادر شنته اسرائيل في وضح النهار.