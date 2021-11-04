«عذرا للتأخير، فقد كنا نلعب بالمصاعد، ولكنها قصة طويلة»

جو بايدن، الرئيس الأميركي، يمازح الصحافيين، اعتذارا عن تأخره 20 دقيقة على المؤتمر الصحافي عقب قمة العشرين.