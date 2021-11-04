«عذرا للتأخير، فقد كنا نلعب بالمصاعد، ولكنها قصة طويلة»
جو بايدن، الرئيس الأميركي، يمازح الصحافيين، اعتذارا عن تأخره 20 دقيقة على المؤتمر الصحافي عقب قمة العشرين.
«70 % ممن يكسبون جوائز الياناصيب ينتهون إلى الإفلاس»
مؤسسة المنحة الأميركية للتعليم المالي، تنشر إحصائية تؤكد ان غالبية رابحي جوائز اليانصيب يخسرون ما كسبوه وأشد بعد أعوام قليلة من الربح.
«يحب الصمت، وليس لديه موبايل أو إيميل، بل فقط تلفون أرضي قديم»
كريستوفر والكن، الممثل الأميركي، كما يصفه المخرج الأميركي ستيفن ميرشانت الذي يعمل معه حاليا في مسلسل بريطاني جديد.
«كنت جزءا من شيء شرير خلال عملي معه»
ستيفاني غريشام السكرتيرة الإعلامية السابقة للرئيس الأميركي السابق ترامب، تؤكد أن عملها مع الرئيس السابق ستظل وصمة تلاحقها طوال حياتها.