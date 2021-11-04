عبدالكريم أحمد

كشف وكيل ورثة المغدورة فرح أكبر المحامي عبدالمحسن القطان، بأن محكمة الاستئناف حددت جلسة 16 يناير للنظر باستئناف المتهم بقتلها، وذلك بواقعة الخطف ووضع جهاز تتبع في مركبتها.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت خلال شهر يوليو الماضي بحبس المتهم 15 عاما مع الشغل والنفاذ وتغريمه 5000 دينار، مع مصادرة جهاز التتبع المضبوط وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

يذكر أن هذه الواقعة سابقة على جريمة القتل، حيث وقعت خلال شهر فبراير الماضي وتم إخلاء سبيل المتهم فيها قبل إقدامه على قتل المجني عليها بعدها بشهرين.