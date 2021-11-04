وجه النائب فارس العتيبي سؤالاً إلى وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري، بشأن تشكيل وزارة الإعلام لجنة تحقيق حول الآثار التي تمت سرقتها من متحف الكويت الوطني.

وطالب إفادته وتزويده بالآتي:

1- هل هناك لجان معنيـة بجرد الأثار بمتحف الكويت الوطني بصفة دورية ومنتظمة ؟ , اذا كانت الاجابة بنعم فما هو تاريخ اجتماعات اللجنة خلال العامين السابقين ؟ واذا كانت الاجابة بلا فما هي الألية لجرد ومراقبة مقتنيات متحف الكويت الوطني ؟

2- كشف باسماء اعضاء لجنة جرد محتويات متحف الكويت الوطني من الآثار , وبيان المسمى الوظيفي لكلاً منهم .

3- متى وكيف تم اكتشاف حادثة سرقة الآثار من متحف الكويت الوطني ؟ وما هي الإجراءات التي تم اتخاذها فور اكتشاف حادثة سرقة الآثار ؟

4- اصدر الوزير قرار بتشكيل لجنة تحقيق بشأن سرقة الآثار وعليه فما هو تاريخ تشكيل لجنة التحقيق المذكورة ؟ من هم اعضائها والصفة الوظيفية لكلاً منهم ؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من اجتماعات اللجنة .

5- ما هي نتائج لجنة التحقيق من حيث بيان المقتنيات الآثرية المفقودة ؟ كم عددها ؟ وتاريخ اختفائها ؟

6- هل تم تفريغ الكاميرات الموجودة بالمبنى ؟ متى تم تبليغ وزارة الداخلية أو النيابة بحاثة السرقة ؟ وهل تم تبيلغ النيابة العامة قبل تشكيل لجنة التحقيق أم بعدها ؟

7- هل تم ايقاف موظفين عن العمل على أثر ذلك ؟ وهل تم احالة أيا من الموظفين للنيابة العامة للاشتباه بهم أو لتقصيرهم ؟ وما هي الإجراءات المتخذة لمنع تكرار سرقة الآثار مرة أخرى؟