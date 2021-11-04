عزام الصباح: ندعم جهود الحكومة الفلسطينية في المحافل الدولية لتحقيق سلام عادل ودائم

ثمن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مواقف الكويت وشعبها الأصيل ودعمها الكامل في مناصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وقالت سفارة الكويت بروما في بيان تسلمته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، ان ذلك جاء مساء أمس الأربعاء في لقاء الرئيس عباس مع السفير الشيخ عزام الصباح والسفراء العرب المعتمدين لدى ايطاليا ودولة الفاتيكان بمناسبة زيارته الرسمية التي يقوم بها الى روما.

وذكر البيان أن الرئيس الفلسطيني عبر للسفير الصباح عن الاعتزاز بموقف الكويت المعروف والثابت في نصرة القضية الفلسطينية والذي ينبع من أصالة الكويت وشعبها العربي.

ومن ناحيته أكد السفير دعم الدبلوماسية الكويتية ومساندتها في كل المحافل الدولية لجهود الحكومة الفلسطينية من أجل تحقيق السلام العادل والدائم عبر انهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية وفق مقررات الشرعية الدولية.