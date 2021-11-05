

نظمت لولو هايبر ماركت، الشركة الإقليمية الرائدة في مجال البيع بالتجزئة، عرضا ترويجيا ضخما بعنوان «المنتجات المصرية 2021» خلال الفترة من 3 إلى 13 نوفمبر في جميع منافذ بيعها في الكويت. افتتح الحدث يوم 3 نوفمبر في فرع لولو هايبر ماركت الضجيج من قبل رئيس مكتب التمثيل التجاري بالسفارة المصرية لدى الكويت الوزير المفوض التجاري أحمد بديوي، بحضور الإدارة العليا في لولو هايبر ماركت وجمع من الضيوف والمتسوقين. وكانت العروض الخاصة والخصومات الجذابة على جميع المنتجات ذات العلامات التجارية المصرية، بالإضافة إلى السحب المثير ليست سوى بعض النقاط البارزة خلال الأيام الأحد عشر من عرض «المنتجات المصرية 2021».



وخلال فترة العرض يدخل المتسوق في سحب «يانصيب» مذهل مقابل كل عملية شراء بقيمة 5 دنانير، ليكون أحد الفائزين المحظوظين الذين سيحصلون على واحدة من عشرة تذاكر لرحلة طيران مجانية ذهابا وإيابا إلى القاهرة، حيث سيحصل الفائزون بالجوائز الثلاث الأولى على تذكرة رحلة ذهاب وعودة لأسرة مكونة من ثلاثة (زوج وزوجة وطفل)، وسيحصل الفائزون السبعة بالجائزة الثانية على تذكرة ذهاب وعودة إلى القاهرة لشخص واحد.