

أكد وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي «ضرورة الالتزام باليقظة الدائمة والجاهزية للتصدي لكل ما من شأنه تعكير الأمن»، مضيفا أن الكويت «خط أحمر».



وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان لها أن ذلك جاء خلال زيارة وزير الداخلية وعدد من الوكلاء المختصين إلى جهاز أمن الدولة، واستمرارا لجولاته على كل قطاعات الوزارة للاطلاع على سير العمل.



وأعرب الشيخ ثامر العلي عن تقديره للجهد الكبير الذي يبذله منتسبو الجهاز، مؤكدا أنهم الجنود المجهولون الذين يؤدون واجبهم في صمت وينفذون مهام سامية ونبيلة من اجل حماية البلاد، الأمر الذي يلقى كل التقدير والاحترام من الجميع.



وأشاد بالكوكبة الجديدة من المدنيين أصحاب الشهادات التخصصية حديثي التخرج الذين تم انضمامهم الى جهاز أمن الدولة كل في مجال عمله، مؤكدا انهم سيمثلون إضافة كبيرة للعمل الأمني.



وأشار إلى أهمية مواكبة الإنجازات العلمية والتقنيات الحديثة في تدريب الكوادر البشرية والاستناد إلى التحليل ورصد المتغيرات الأمنية باستمرار في ظل التطورات الأمنية على الساحة الإقليمية التي تفرض المتابعة والمراقبة المستمرة وتتطلب الحيطة والحذر ناقلا إلى منتسبي جهاز أمن الدولة تحيات القيادة السياسية العليا للبلاد.



واطلع الشيخ ثامر العلي خلال الزيارة على جهود الجهاز والاستعدادات والإجراءات الاحترازية المقررة في ضوء الاستراتيجية الأمنية الشاملة لمواجهة أي طارئ.