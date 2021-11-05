إعداد: هادي العنزي

الكثير منا سمع عن صيد سلطنة عمان ومحادقها المميزة وهناك من عاش التجربة ووجدها تستاهل «العنوة»، اسماكها كبيرة ومتنوعة وبعض اماكن صيدها يكون «سماري» على العومة، صفحة «بحري» تلتقي اليوم الحداق حسين الحداد الذي حدثنا عن السمكة الحاضرة الآن واين تتواجد، وأسباب الانتقال لصيد سلطنة عمان، واكثر ما يميزها خصوصا منطقة الشويمية ومصيرة وخلوف، وما مواسم الصيد العمانية وأنواع الاسماك العابرة والتي يكون صيدها «سماري»، كما اطلعنا الحداد على نوع الييم المستخدم للمحادق العمانية، والأمنيات التي يود رؤيتها في بحر الكويت والنصائح التي قدمها لإخوانه الحداقة الراغبين في الذهاب الى الصيد في سلطنة عمان، فإلي التفاصيل:



كانت بداياتي في الحداق في سنة 1995 وكنت دائما برفقة والدي وأذكر اغلب طلعاتنا كانت جنوب ومحادقها الأرياق وجزيرة قاروه وكبر وام المرادم والقطع الجنوبية وكان أغلب الصيد يتكون من شعري وفسكر وعندق وبالول وحمرة وكان لي شغف بالبحر الى درجة اني انخش بالطراد لكي اطلع مع ابوي البحر.



الشعم والنويبية تكثر في الشمال



ويضيف: شهر نوفمبر الذي نحن فيه وهي بداية برودة الجو تكثر سمجة النويبي والشعم والمزيزي بالشمال، والشعم موجود في جون الكويت مثل طبعانه، ام الفحم، وبويه الأبحاث وعند جسر جابر واذا كنت تبي السبيطي والمزيزي يفضل ييمتك تكون زورية حية او ميدة وتكون فرصة صيدك أكبر والسمجة الحية للحداق أفضل من الميتة في الغالب والشعم والنويبي يأخذ على صلاخ الميد والربيان وإذا عندك زورية سواء حية او ميتة ممتازة للنويبي في الوقت الحالي لحداقة الشمال.



بدايات صيد سلطنة عمان



ويتابع: بخصوص صور صيدي في سلطنة عمان الشقيقة كانت في سنة 2014 بمنطقة الشويمية وهي تجربتي الأولى ومن ثم أصبحت كل سنة شهر أكتوبر وشهر فبراير وتتميز منطقة الشويمية بكميات وأحجام الأسماك والصيد مشكل ومتنوع ومتوافر الهامور والعندق والشعري والفسكر وغيرها من الأسماك القاعية، وأيضا جربت منطقة خلوف وحداقها مشابه جدا لحداق الجون مثل الحيشان وبر اغضي والخيوسه والرشدان لأنه أغلب محادقها رقوق وشعمها نفس شعم الكويت بالضبط ولكن بحجم عود، وايضا حدقت في منطقة مصيرة وهي مقاربة لمنطقة الشويمية بالسمجة والبحر إلا ان التونا تتوافر في مصيرة أكثر من الشويمية نسبيا.



مواسم صيد عمان



ويضيف: مواسم الصيد بعمان طوال السنة وهي تطل على محيط مما يؤدي إلى عدم قدرتك على الإبحار إلا بمواسم معينة بسبب شدة الرياح والأمواج العالية وأغلب أهل الحداق يعتبرون الموسم عندهم من بداية شهر أكتوبر إلى نهاية شهر مارس يكون الطقس معتدلا للإبحار، والييم المستخدم عندهم العوم المثلج او الخثاق او العوم الحي والأفضل هو العوم الحي، يكون الصيد في عمان على أماكن وأقواع محددة ولكن في بعض الأحيان يكون الحداق «سماري» للسمجة العابرة او التي تتكون من رأس كامل مثل التقوى والحمام والتونا والجي تي وغيرها من الأسماك العابرة وليست المستوطنة القاعية مثل الهامور والفسكر والشعري يكون في أقواع صخرية.



أمنيات بحرية



ويقول: أتمنى من بعض إخوانا الحداقة ان تزيد عندهم الثقافة البحرية في المحافظة على البيئة البحرية لاستمرار البحر لنا ولأجيالنا القادمة وعدم صيد السمك غير المرغوب فيه أو الأحجام الصغيرة يجب ان ترد بحر لتكبر وتتكاثر، كما أحب أن أنوه على رواد الجزر الى المحافظة على الجزر الكويتية بعدم إلقاء المراسي والمخلفات لذا نحتاج لقليل من الثقافة البحرية للبعض وهم الفئة القليلة ولكن أهل البحر والحداقة كلهم خير وبركة ونتعلم منهم.



ختامية



واختتم الحداد قائلا: أقول لإخواني الحداقة الحابين يروحون عمان ويجربون الصيد فيها هناك شركات متخصصة لترتيب أمور الرحلة من مكان الإقامة وحجز الطراد وكل ما تحتاجون إليه على سبيل المثال شركة الهولي وعندهم حساب في الانستغرام وينسقون لك كل أمور الرحلة ولا تروح إلا في مواسم الصيد اللي حددتها سابقا، ويا جماعة حافظوا على ما تبقى من بحرنا ليستمر بعطائه لأجيالنا القادمة ولا تدمرونه أكثر ما هو مدمر من التلوث، وربي يحفظ الجميع.