بيروت ـ عامر زين الدين



إثر انتخاب سماحة الشيخ د.سامي ابي المنى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز بتاريخ 30 سبتمبر الماضي، جرت امس عملية التسلم والتسليم بين سماحة شيخ العقل نعيم حسن وسماحة الشيخ د.سامي ابي المنى في دار الطائفة في بيروت، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة المجلس المذهبي، ورئيس محكمة الاستئناف الدرزية العليا القاضي فيصل ناصر الدين، ومدراء ورؤساء المصالح في جهازي الإدارة في المديرية العامة للمجلس المذهبي ومشيخة العقل.



وتخلل حفل التسلم والتسليم كلمة لسماحة الشيخ نعيم حسن اثنى فيها على التعاون مع مجلس الادارة وكذلك مع الجهازين الإداريين في المجلس المذهبي ومشيخة العقل طيلة فترة ولايته، متمنيا لسماحة الشيخ سامي ابي المنى التوفيق والنجاح في استمرار المسيرة. وشكر الشيخ د.ابي المنى في كلمه له سماحة الشيخ نعيم حسن محبته واحتضانه ورعايته الدائمة، قائلا: اننا نستمد من هذه التجربة وتعاون الجميع الإرادة على العمل لمواجهة المرحلة المقبلة على المستويات كافة. ونيتنا العمل بإرادة وعزم على امل ان تسمح لنا الظروف بذلك بتحقيق ما نصبو اليه جميعا.