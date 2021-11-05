قام وفد الاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بزيارة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، وفي هذه الزيارة التقى الوفد د.فراج العجمي مدير ادارة منظمات المجتمع المدني هناك وبحضور رئيس الاتحاد السيد محمد قدح. في هذا السياق، قال م.بدر حمد المبارك رئيس الجمعية الكويتية للأسر المتعففة ورئيس المكتب الإقليمي للاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية لدى الكويت ان الوفد بحث الكثير من القضايا التي من شأنها تعزيز الإنتاج المجتمعي ودور الاتحاد في فروعه الإقليمية المختلفة والمشهرة في 21 دولة على المستوى الدولي.

وبين المبارك ان الوفد الزائر لجامعة الدول العربية ضم في عضويته إضافة لرئيس الاتحاد رئيس المكتب الإقليمي الكويتي وعضو مجلس الإدارة م.بدر حمد المبارك وكل من محمد البوشي - عضو مجلس الادارة مكتب سورية، رضا العزب - عضو مجلس الادارة مكتب مصر، والسيد عمر المخلفي - عضو مجلس الادارة (مكتب السعودية)، مشيرا الى أن جوا من التفاهم والرغبة في خدمة الأسر المنتجة ساد الحوار واللقاء الذي انعقد والرغبة في تذليل الصعوبات التي تواجه سير عمل الاتحاد لتعزيز ادواره في رعاية الأسر المنتجة والحرفية داخل مناطق عملها.



يذكر أن الاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية المنبثق من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابعة لجامعة الدول العربية اعتمد م.بدر حمد المبارك عضوا لمجلس الإدارة رئيسا للمكتب الإقليمي للكويت لمباشرة تنفيذ أهداف المجلس في الكويت لأجل دعم وتفعيل مؤسسات العمل الاقتصادي العربي المشترك، حيث يرغب الاتحاد في دعوة الكويت لاستضافة مقر أمانته لما للكويت من مكانة رفيعة في دعم مثل هذه الأنشطة على مستوى الدول العربية.