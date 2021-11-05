أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية عن استثمارها الناجح في محفظة أصول لوجستية عالية الجودة ومدرة للدخل مؤجرة لشركة أمازون، في إطار معاملة تقدر قيمتها حاليا بأكثر من ملياري دولار أميركي، هذه المحفظة المكونة من 14 أصلا من الأصول اللوجستية المخصصة للمهام الصعبة والواقعة في مناطق استراتيجية في 11 ولاية، مؤجرة بالكامل بموجب عقود طويلة الأجل لشركة التجارة الإلكترونية العالمية العملاقة أمازون.



وتتجاوز المساحة الإجمالية للمحفظة 11 ملايين قدم مربعة، مما يعكس مواصلة جي إف إتش التوسع في محفظتها من الأصول اللوجستية في الولايات المتحدة. يرتكز دافع جي إف إتش للاستثمار في هذه الأصول على مقومات طويلة الأجل للنمو المتواصل للتجارة الإلكترونية، ظهور لوجستيات سلسلة التوريد وعدم قدرة العرض على تلبية الطلب الحالي والمستقبلي من حيث بناء المنشآت اللوجستية. لقد تضاعف معدل الطلب على مساحات التخزين ليتجاوز حجم العرض الجديد بمقدار 41 مليون قدم مربعة في الربع الثالث 2021 فيما تواصل التجارة الإلكترونية النمو بعد فترة الجائحة.



من جانبه، قال نائل مصطفى، الرئيس المشارك للاستثمار - العقارات في جي إف إتش: يسعدنا الإعلان عن استثمار كبير آخر في قطاع الأصول اللوجستية في الولايات المتحدة، الذي يواصل النمو بشكل قوي ومن المتوقع أن يواصل زخمه الإيجابي على المدى القريب بما يشهده الاقتصاد الأميركي من نمو ونظرا لازدياد الطلب بشكل كبير على الأصول اللوجستية والمستودعات.