400 عملية مجانية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات تم انجازها للمرضى الفقراء في ساحل حضرموت بإشراف مكتب الصحة العامة هناك بتمويل من اصحاب الايادي البيضاء والمتبرعين في الكويت من خلال جمعية إحياء التراث الإسلامي ممثلة بلجنة العالم العربي.



وافاد تقرير لجمعية الحكمة اليمانية الخيرية بحضرموت بأن مشروع «مكافحة العمى» من المشاريع المهمة للكثير من المرضى ويتم تنفيذه بتبرعات كويتية بالتعاون مع الجهات الطبية المختصة في اليمن، وفي آخر حملة تم تنفيذها وقمنا باختتام فعالياتها تم بحمد الله إجراء 400 عملية مجانية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات في مناطق ساحل حضرموت.



هذا وقد شهد هذا المخيم الطبي إقبالا كثيفا من المرضى والمعاينين إذ تم إجراء الكشف والمعاينة لأكثر من 2130 حالة، من بينها 400 حالة تقرر لها إجراء عملية إزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات، حيث طاف المخيم على سبع مديريات بساحل حضرموت وهي الريدة الشرقية والديس الشرقية والشحر وغيل باوزير وبروم وميفع وحجر.



ويأتي تنظيم هذا المشروع ضمن حملة سباق الخير التي نظمتها جمعية إحياء التراث الإسلامي في وقت سابق، وشملت ثلاث محافظات يمنية وهي تعز وعدن وحضرموت للتخفيف من معاناة إخوانهم في اليمن.



الجدير بالذكر أن «مكافحة العمى» يعتبر من المشاريع التي تعتني بها جمعية إحياء التراث لمكافحة أمراض العيون المنتشرة بين الفقراء في العديد من الدول، خاصة أن إقامة المخيمات الطبية تعتبر من الأنشطة الخيرية والإنسانية والحضارية الناجحة والمهمة، حيث إنها تسهم في إنقاذ حياة المرضى الفقراء العاجزين عن سداد تكاليف العلاج، وترسم البسمة على وجوههم.