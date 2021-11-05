أكد عضو الوفد الثاني للجمعية الكويتية لحماية البيئة المشارك بجناح الكويت بمعرض إكسبو بدبي نواف المويل على حرص الجمعية على المشاركة في فعاليات أسبوع «التنمية الحضرية والريفية» للإعلان والتعريف باليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والنزاعات العسكرية.



وكشف المويل عن الخطة البرامجية للوفد المشمولة بعرض فيلم «لماذا 6 نوفمبر» ومحاضرة وعرض مرئي وورشة عمل «إطلالة بيئية على آثار الأرض المحروقة»، وتناول جهود الكويت للإعلان عن اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والنزاعات العسكرية وجهود الجمعية للتعريف بفعاليات هذا اليوم، فضلا عن مناقشة عامة مع الجمهور العام المشارك في تلك الأنشطة، موضحا ان مدير جناح الكويت د.بدر العنزي ونائبه مازن الأنصاري استقبلا وفد الجمعية المشارك في ثالث أسابيع الموضوعات المتخصصة التي ينظمها المعرض، بالتعاون مع موئل الأمم المتحدة وشركة سيمنس، شريك رقمنة البنية التحتية من فئة شريك أول رسمي وبمشاركة مسؤولين حكوميين من المدن الأكثر اكتظاظا بالسكان والأكثر قدرة على التكيف، ونخبة من خبراء التنمية والتقنية.



وأضاف المويل: خلال هذا الأسبوع الذي يناقش كيفية بناء المجتمعات وجعل موائلنا المستقبلية مستدامة، من هذا المنطلق شاركت الجمعية بالتوعية في برنامج «سفاري الشواطئ» وحملة «محو أمية تغير المناخ» المرتبطين بشكل مباشر مع بناء مستقبل لجيل واع وأكثر اهتماما بالبيئة والتنمية المستدامة، لافتا إلى أن برنامج سفاري الشواطئ يشتمل على محاور التوعية بقانون حماية البيئة خاصة المواد المعنية بجون الكويت والحياة الفطرية وكائناتها، في حين يركز كتيب تغير المناخ الذي تم توزيعه في المعرض على تقديم التوعية والتعريف بمخاطر وآثار التغير المناخي على العديد من مجالات الحياة.



وذكر أن جناح الكويت يعكس بيئاتها الساحلية والبحرية وطيور ونباتات الكويت، مما يدل على أهمية البيئات المحلية والرؤية الكويتية للاهتمام بالبيئة والتنمية المستدامة، حيث ساهمت الجمعية من خلال عروض مرئية للبيئات الكويتية من خلال مواد برامجها التلفزيونية المصورة والمترجمة للغة الانجليزية لتعريف الزوار بالبيئات الطبيعية والدور الرائد الذي تقوم به للمحافظة عليها.