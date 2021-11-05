

محمد راتب



أثنى المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف على المبادرة الطيبة التي قامت بها شركة المعوشرجي للتجهيزات الغذائية (ماكدونالدز) من خلال المساهمة في موسم التخضير من خلال تشجير ممشى الجابرية، وكانت من أولى الشركات الداعمة لهذا الحدث، متمنيا للشركة والقائمين عليها دوام النجاح والتوفيق.



وأعرب عن أمله في مزيد من المبادرات من جميع الشركات الكويتية، وأن تحذو هذا الحذو الجدير بالاحترام من خلال التعاون مع الهيئة بالمساهمة لتحقيق المزيد من الأهداف المرجوة وزراعة وتنمية أكبر مساحة ممكنة من وطننا الكويت.



هذا، وكانت شركة المعوشرجي للتجهيزات الغذائية (ماكدونالدز) قد تبرعت بدعم حملة التشجير في ممشى الجابرية الذي انطلقت عصر الخميس بمشاركة من أبناء المنطقة ومبادرين.