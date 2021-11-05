وجه النائب د.عبدالعزيز الصقعبي سؤالا الى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاسكان العمراني شايع الشايع جاء كالتالي:

نشرت إحدى الصحف المحلية خبرا بتاريخ 23 اكتوبر 2021 عن وصول مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة طرق ومجاري خيطان الجنوبي (ق1 - ق2) للتسليم المبدئي.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما هو سبب تأخر استلام مشروع اراضي خيطان الجنوبي؟



2 - هل خاطبت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الجهات المختصة بشأن موعد واجراءات استلام المشروع؟ إذا كانت الاجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بجميع الخطابات والردود التي كانت بين المؤسسة والجهات المختصة.



3 - هل خاطبت المؤسسة بنك الائتمان بشأن توفير السيولة اللازمة لتمويل اصحاب الطلبات الاسكانية في خيطان الجنوبي؟ اذا كانت الاجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بجميع الخطابات والردود التي كانت بين المؤسسة وبنك الائتمان.