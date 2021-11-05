قاسم عبيد لـ «الأنباء»: أسعار الهاتف الجديد تشهد ارتفاعاً يزيد بأكثر من 30 ديناراً عن سعره الرسمي

باهي أحمد



كشف الرئيس التنفيذي لهاتف 2000 قاسم عبيد في تصريح خاص لـ «الأنباء» أنه منذ طرح هاتف «آيفون 13» في الكويت ارتفعت حركة البيع والشراء في معظم المتاجر بنسب وصلت إلى 100%، وذلك بسبب ارتفاع قيمة الجهاز، إضافة إلى القيمة المرتفعة للمتعلقات والإكسسوارات الخاصة به بمختلف أنواعها، كما شهدت حركة السوق ارتفاعا في المبيعات للأجهزة المستعملة بسبب رغبة العديد في التخلص من هواتفهم القديمة ومحاولة اقتناء الهاتف الحديث.



وأضاف عبيد ان القطاع يعاني من نقص كبير في معظم الإلكترونيات وذلك بسبب بعض المشكلات والخلل من قبل الدول المصدرة في جنوب شرق آسيا لتلك الشرائح الإلكترونية التي يتم استخدامها لتصنيع الأجهزة الإلكترونية ومنها الهواتف النقالة وغيرها، مضيفا ان السوق الكويتي شهد ارتفاعا في سعر بعض الهواتف النقالة ومنها «آيفون 13»، حيث تسبب النقص في السوق بارتفاع سعر الجهاز بما يتراوح ما بين 30 إلى 50 دينارا عن سعره الرسمي في الكويت.