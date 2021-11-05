2070 رحلة مع تركيا... و75 ألف مسافر وصلوا من مصر في 3 أشهر

علي إبراهيم



كشفت بيانات صادرة عن الإدارة العامة للطيران المدني عن أن 5 دول تستحوذ على 63% من إجمالي المسافرين عبر مطار الكويت الدولي، إذ يأتي على رأس تلك الدول تركيا والمملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة ثم الهند، حيث سافر منها وإليها 878 ألف راكب من أصل 1.4 مليون مسافر خلال الأشهر الـ 3 الماضية.



ووفقا لإحصائية أعدتها «الأنباء» بناء على الأرقام الرسمية حول أعلى حركة ركاب على حسب الدول من مطار الكويت الدولي خلال الفترة من أول أغسطس 2021 حتى نهاية أكتوبر الماضي، فقد بلغ عدد الدول التي يسافر منها وإليها عبر المطار 33 دولة، شهدت سفر 1.4 مليون راكب منها وإليها.



وحلت تركيا في المرتبة الأولى، كأول وجهة سفر للمواطنين والمقيمين من الكويت، حيث بلغ عدد المسافرين منها وإليها 314.65 ألف مسافر خلال الأشهر الـ 3 الماضية، من بينهم نحو 130 ألف مغادر للكويت، ونحو 185 ألف قادم من تركيا، تم نقلهم عبر 2070 رحلة طيران شغلها 5 مشغلين جويين.



وجاء في المرتبة الثانية المملكة العربية السعودية بـ 150.14 ألف راكب، من بينهم 82 ألف راكب مسافر إلى المملكة، و68 ألف راكب قادم منها، وذلك عبر 1550 رحلة طيران لـ6 مشغلين جويين.



وحلت مصر في المرتبة الثالثة بواقع 144 ألف مسافر من بينهم 75 ألف راكب قادم إلى الكويت و69 ألف راكب مسافر إلى مصر تم نقلهم عبر 978 رحلة طيران سيرها 9 مشغلين جويين.



وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الرابعة بواقع 138.7 ألف مسافر من بينهم 53 ألف راكب قدموا إلى الكويت و85.6 ألف راكب سافروا إلى الإمارات وذلك عبر 7 مشغلين جويين سيروا 1152 رحلة على ذلك المسار.



وفي المرتبة الخامسة، حلت الهند بواقع 130.3 ألف مسافر من بينهم 45 ألف قادم إلى الكويت، و85 ألف مسافر إلى الهند عبر1337 رحلة طيران سيرها 7 مشغلين جويين.