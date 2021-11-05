الطب الشرعي: الأزمة القلبية كانت سبب وفاته قبل حمله ودفعه أرضا من قبل أردني في الشويخ

التقرير الطبي سيحول مسمى القضية من جريمة قتل إلى وفاة طبيعية

أمير زكي

أبلغ مصدر أمني « الأنباء» ان الطب الشرعي حسم وفاة بنغالي تشاجر مع اردني ظهر يوم الاربعاء، حيث تبين للطب الشرعي ان الوافد توفي بسكتة قلبية اثر العراك وقبل ان يحمل من قبل الأردني ويلقي به على الأرض.



وذكر المصدر ان القضية بسبب دين على البنغالي، ما دفع الاثنين ليحدث تشابك وقام الاردني 28 عاما بحمل الوافد البنغالي 34 عاما وألقى به ارضا ليصاب في الراس وهو ما فسر بأن الوفاة نتيحة ذلك لكن الطب الشرعي افاد بأن الوفاة حدثت قبل السقوط على الأرض وبسبب ازمة قلبية، وتم حجز الوافد الأردني لحين اتخاذ النيابة قرارا بشأن القضية وتصنيفها كوفاة طبيعية بديلا من جريمة قتل برقم 2021/84 وسجلت في الشويخ وحملت رقم وقت الحادث.