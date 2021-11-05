أعلن متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس، اعتقال مشتبهين اجتازا الحدود قادمين من سورية.

وقال أفيخاي ادرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تغريدة على تويتر «اعتقلت قوات الجيش مشتبه فيهما، اجتازا خط الحدود من سورية نحو الأراضي الإسرائيلية بشكل متعمد».

وأوضح أن الحادثة وقعت في المنطقة الحدودية جنوبي هضبة الجولان المحتل.

وأضاف «تم نقل المشتبه فيهما، لمواصلة التحقيق معهما لدى قوات الأمن».

وفي أغسطس الماضي، أعلن جيش الاحتلال اعتقال امرأة حاولت التسلل إلى إسرائيل عبر الحدود السورية، وذلك بعد اعتقال 3 رعاة في شهري فبرار ومارس الماضيين.