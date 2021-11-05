القاهرة ـ ناهد إمام

أعلن د.خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان المصرية، استقبال مصر 3 ملايين و575 ألفا و40 جرعة من لقاح ڤيروس كورونا من إنتاج شركة «موديرنا» امس بمطار القاهرة الدولي، عبر آلية «كوفاكس» بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI)، وذلك ضمن خطة الدولة في التنوع والتوسع في توفير لقاحات ڤيروس كورونا، حفاظا على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وقال الوزير ان لقاح «موديرنا» حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يوما، لافتا إلى أن شحنة اللقاحات التي تم استلامها اليوم ستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيمات على مستوى الجمهورية.

يذكر أن مصر استطاعت في وقت وجيز توفير جميع اللقاحات المضادة لڤيروس كورونا، والتي شملت لقاحات: سينوفاك، سينوفارم، أسترازنيكا، سبوتنك، جونسون آند جونسون، فايزر، موديرنا، وذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وتناشد وزارة الصحة والسكان، المواطنين التسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة. ttps://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات ڤيروس كورونا، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية، بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

يذكر أنه تم استقبال الشحنة الأولى من لقاحات «موديرنا» يوم الأحد الماضي بإجمالي 784 ألفا و280 جرعة، مقدمة من دولة كندا عبر آلية «كوفاكس» بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI).