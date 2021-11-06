أعلن بنك الائتمان عن استراتيجية البنك الخمسية 2020-2025 التي ارتكزت على خمسة أهداف رئيسية يعمل البنك على تنفيذها للارتقاء بمستوى العمل المؤسسي وتحقيق الطموح المنشود.

وقالت المتحدث الرسمي للبنك حباري الخشتي في تصريح صحافي اليوم السبت، إن الهدف الأول خلق بيئة عمل صحية وفعالة تم انجازها بنسبة 60 %.

وأضافت الخشتي أن الهدف الثاني من الاستراتيجية هو تحقيق الرضا للعملاء واكتساب ثقتهم وأنجز بنسبة 53 في المئة فيما الهدف الثالث هو التحول الرقمي الذي استطاع البنك إنجازه بنسبة 90 في المئة.

وأشارت إلى الهدف الرابع متمثلا بتطوير قطاع الائتمان لتوفير الأمان الاجتماعي للأسرة الكويتية بنسبة 40 في المئة في حين الهدف الخامس هو تحقيق الاستدامة للأجيال القادمة تم إنجازه بنسبة 30 في المئة.

وبينت ان الاستراتيجية تم إعلانها لكل قطاعات البنك بجدول زمني محدد ومؤشرات لقياس الأداء وتكاتفت جهود العاملين في البنك لتحقيق الأهداف المرجوة مشيرة إلى أن الاستراتيجية تضمنت تحليلا للوضع الحالي القائم في البنك من حيث نقاط القوة والضعف والمخاطر المحتملة والفرص.