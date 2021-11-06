استقبل وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري في مكتبه يوم الخميس الماضي وفد النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية برئاسة عماد بوخمسين رئيس مجلس إدارة النادي يرافقه عيسى حمزه أمين السر العام وفؤاد ابوعرجه المدير الفني للنادي وعضو النادي بطل الشرق الأوسط للراليات مشاري الظفيري .

وقد قدم عماد بوخمسين شرحاً تفصيلياً لمعالي الوزير عن مشاركات وإنجازات النادي منذ تأسيسه سنة 2019 والبطولات المحلية والدولية التي قام النادي بتنظيمها ، كما قدم لمعالي الوزير شرحاً عن أسباب تأجيل رالي الكويت الدولي الذي كان من المقرر تنظيمه هذا الشهر . وقد أشاد معالي الوزير بإنجازات النادي وبقرار تأجيل الرالي مؤكداً حرصه على إستمرار رعايته لرالي الكويت الدولي في شهر مارس القادم ، كما طلب الوزير أن يتم تشكيل لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن النادي والهيئة العامة للرياضة ووزارة الإعلام والهيئات الحكومية ذات العلاقة لدعم وتسهيل إقامة الرالي الدولي والتغلب على كافة المعوقات التي قد تعيق تنظيم الرالي الدولي للخروج بالرالي بالصورة المشرفة التي تليق بسمعة الكويت الدولية .

كما ناقش الوزير إمكانية استضافة بطولات عالمية لرياضة السيارات والدراجات النارية في دولة الكويت حيث أشار إلى ضرورة تأهيل لجان مختصة من كافة الهيئات الحكومية من أجل تسهيل إستضافة البطولات العالمية وتذليل كافة المعوقات أمامها ، وقد أشار عماد بوخمسين إلى استعداد النادي لاستضافة مثل هذه البطولات في الكويت والتعاون مع كافة الجهات الرسمية في الدولة من أجل إنجاح هذه الاستضافات لا سيما وأن الكويت كانت سباقة في المنطقة العربية بتنظيم بطولات رياضة السيارات وأشار إلى أن إدارة النادي تربطها علاقة وثيقة مع الإتحادات الدولية للسيارات والدراجات النارية .

واستمع وفد النادي باهتمام شديد لأراء ومقترحات معالي الوزير النابعة من حرصه على تطوير الرياضة في الكويت ، وقد أثنى عماد بوخمسين على ما قدمه من آراء وأشاد بمواقف الوزير الشاب الرياضية وحرصه على دعم الشباب الرياضي الكويتي وعبر عن حرص مجلس إدارة النادي على التعاون مع معاليه ومع الحكومة الرشيدة لتنفيذ رؤية وتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد وولي عهده الأمين لتطوير الرياضة في الكويت .

وأشاد بعضو النادي بطل الشرق الأوسط للراليات مشاري الظفيري وهنئه على الإنجازات التي حققها .

وفي نهاية اللقاء شكر السيد / عماد بوخمسين معالي الوزير على حفاوة الإستقبال وقدم لمعاليه هدية تذكارية عبارة عن خوذة نادرة من الإتحاد الدولي للسيارات تحمل تواقيع رئيس الإتحاد الدولي وعدد من أبطال رياضة السيارات العالميين ، كما قدم الوزير درع تذكاري لوفد النادي .