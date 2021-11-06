تواصلنا مع وزارة الداخلية لحصر المخالفين وإحالتهم للتحقيق ومجازاة من تسبب بحدوث الواقعة

أسامة أبو السعود

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أنها قامت بتشكيل لجان تحقيق حول تغيير مسميات وظيفية لوافدين لاستخراج رخص قيادة وتم ذلك قبل صدور تقرير ديوان المحاسبة .

وأوضحت الوزارة في بيان لها، انها شكلت الوزارة لجان تحقيق فور اكتشافها حيث بادرت بالإجراءات التصحيحية لتلافي حدوث ذلك مستقبلا وفتح قناة التنسيق والتواصل المستمر مع وزارة الداخلية لحصر الأعداد المخالفة وكشف كل التجاوزات وإحالتهم للتحقيق ومجازاة من تسبب بحدوثها .

وشددت وزارة الأوقاف على أنها حريصة على معالجة اي تجاوز فور اكتشافه ومحاسبة من يتسبب بوقوعه .