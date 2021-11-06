إدارات شؤون الإقامة بالمحافظات تستقبل المراجعين عن طريق حجز المواعيد المسبقة لإصدار سمات دخول الالتحاق بعائل للزوجة والأبناء تحت سن 16 سنة فقط

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أنه مع بدء تنفيذ قرارت مجلس الوزراء والعودة التدريجية للحياة الطبيعية في البلاد، وفي إطار الجهود للتيسير على المواطنين والمقيمين، أعلن قطاع شؤون الإقامة عن استئناف استقبال معاملات إصدار سمات الدخول على النحو التالي (التجارية، الحكومية والسياحية) فضلا عن سمات الدخول (الالتحاق بعائل)، وذلك وفق الضوابط والشروط واللوائح القانونية المعتمدة.

وأشارت الإدارة إلى أن إدارات شؤون الإقامة بالمحافظات ستستقبل المعاملات عن طريق حجز المواعيد المسبقة عبر موقع وزارة الداخلية (www.moi.gov.kw)الخاصة بإصدار سمات دخول الالتحاق بعائل للزوجة والأبناء تحت سن 16 سنة فقط، وفق الإجراءات والضوابط المعمول بها والتي من أهمها توافر شرط الراتب.

وأوضحت الإدارة أن إصدار سمات الدخول (للزيارة التجارية) تكون لكل الأنشطة التجارية وفق الشروط والضوابط المعتمدة، أما سمات دخول الزيارات الحكومية فتكون لجميع الوزارات والهيئات الحكومية، أما السمات الإلكترونية فتكون وفقا للشروط والإجراءات المعمول بها في إدارة الخدمات الخاصة.

ولفتت الإدارة إلى ان إصدار سمات الدخول يكون فقط للأشخاص المحصنين ممن تلقوا أحد اللقاحات المعتمدة بالكويت وهي (لقاح فايزر - لقاح استرازينكا - لقاح إكسفورد - لقاح موديرنا «جرعتين»لكل منها- لقاح جونسون أند جونسون «جرعة واحدة»)، ويجب تقديم شهادة تثبت تلقي اللقاحات المعتمدة تحتوي على (QR-code).

وأكدت الإدارة استمرار العمل بإصدار سمات الدخول الخاصة بالعمالة المنزلية التي أعلن عن استئناف إصدارها من قبل الإدارة العامة لمراكز الخدمة والإدارة العامة لشؤون الإقامة.